京華城案證據對柯文哲不利？蔣萬安：盼盡快還原真相、勿枉勿縱

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民眾黨主席柯文哲近日因2024總統大選的政治獻金帳務遭質疑，他在市長任內的京華城案，也被控涉嫌圖利、提高土地容積率等，台北地檢署12日以被告身分傳喚前副市長彭振聲，檢察官庭訊3小時後，諭令彭振聲限制出境、出海及住居；13日也首度以證人身分約談當時參與都委會審議委員的陳春銅以及陳明吉兩人。對此，台北市長蔣萬安表示，會全力配合檢調調查，盼盡快還原真相，釐清事實，勿枉勿縱。蔣萬安今（14）日出席台北市政府好孕2U乘車補助周年記者會，會前受訪表示，對於京華城的案子，他們的立場是全面配合檢調，監察院、檢調都有索取相關資料並約談，政風也一定是全力配合，所以希望盡快還原真相，釐清事實，勿枉勿縱。蔣萬安說，政風處會依照相關程序跟規範來進行，檢調也持續跟政風處保持聯繫，有調取相關資料全力配合，現在就是依照相關規定和程序，尊重檢調調查。針對柯文哲政治獻金疑雲，是否相信他的清白？蔣萬安表示，一切就是尊重檢調調查，現在監察院已經要來釐清相關事實和真相，「我想就是把事實說清楚，還原真相，勿枉勿縱。」