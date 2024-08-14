工業富聯報佳音　先行卡位鴻海法說行情、股價最高衝至187元

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代工大廠鴻海今（14）日召開第二季法說會，旗下工業富聯在昨（13）日公布上半年業績表現，其中第二季AI伺服器營收季增60%、年增270%；上半年AI伺服器營收年增230%，針對客戶新一代AI伺服器，工業富聯透露，公司產能已充足到位，下游訂單能見度高。子公司率先公布好消息，也激勵鴻海今日股價表現強勁，最高衝至187元、上漲3.3%。鴻海先前公布7月營收為新台幣5724億元，月增率16.63%、年增率21.98%；今年前七個月營收則達3兆4463億元，年增6.54%，皆創下歷年同期新高。鴻海表示，目前已經進入下半年旺季期間，營運將逐漸加溫，展望第三季營運將會有季增及年增表現。好消息不止這些，旗下工業富聯昨日公布上半年財報，上半年營收為人民幣2660.9億元，年增28.69%；歸母公司淨利潤為人民幣87.4億元，年增22.04%。其中，工業富聯的AI伺服器占整體伺服器營收比重已高達43%。以各項業務來觀察，工業富聯的主要業務包含雲計算、通信網路及移動網路設備，以及工業互聯網。雲計算營收年增60%，其中雲服務商營收占比47%、年增5個百分點。針對客戶新一代AI服務器，公司產能已充足到位，下游訂單能見度高。此外，工業富聯第二季AI伺服器營收年增270%、季增60%；公司指出，今年第二季AI業務高速成長的趨勢最為明顯，雲端運算營收占總體55%，季增逾30%、年增幅度超過70%；AI伺服器營收季增超過60%、年增達270%，占整體伺服器的營收比重提升為46%，持續逐季提升。工業富聯敲響好成績第一鐘，也讓市場更加看好鴻海今日法說會的表現，因此資金先行卡位法說行情，激勵鴻海股價走高，開盤即站上8月5日所留下的空方缺口，最高來到187元、上漲3.3%。