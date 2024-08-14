柯文哲假帳風波全推給會計師？黃國昌駁：是端木正甩鍋給民眾黨

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民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金假帳風波，民眾黨指稱是會計師端木正便宜行事，將帳目擅自調節，因此時任競總總幹事黃珊珊今日正式對端木正提告，但端則反擊他一切依法行事。對於外界觀感認為，民眾黨出事把責任全推給會計師一人，民眾黨團總召黃國昌今（14）日受訪時說，不是他們把罪推給一個人，也不是他們甩鍋，是本來就把帳給端木正處理，發生這麼離譜的事情，當然要追究他的責任；現在反而是端想甩鍋給民眾黨，這是他們不可成受之重。黃國昌強調，上週末競總很負責的把賬目釐清，發現有大筆支出，但會計師卻沒有登錄，導致金額差異，因此在記者會上也有完整的說明。但媒體詢問，外界觀感普遍認為，是民眾黨出事把責任推給會計師一個人，黃國昌反駁稱，不是他們把罪推給一個人，而是查帳過程中，會計師竟把款項加到其他公司上，看那些發票實際狀況就不是這樣，那天開會，據他看到的會議紀錄，黃珊珊也是當面質疑端木正怎麼可以做這麼離譜的事情，端那時也無言以對，現在卻躲避責任。黃國昌說，端木正反而是甩鍋給民眾黨，這是不可承受之重，並不是民眾黨甩鍋，而是帳目給端木正處理，發生離譜的事情，當然要追究端的法律責任。