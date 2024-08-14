高鐵「中秋疏運」加開136班車、6班車到站過0時　8/16凌晨起開賣

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今（2024）年中秋節（9/17）落在週二，儘管沒有連假，但仍預期有不少民眾規劃請假週一，安排4天連假出遊。高鐵今（14）日宣布，中秋疏運將加開136班加班車，8/16週五凌晨起開賣。此外，8/13南下2班次、9/15北上4班次，共6班列車，自由座車廂僅2節，且最晚到凌晨12點30分抵達端點站，旅客要留意到站時間，預先安排到站後的交通接駁。高鐵表示，9/13到9/18規劃為期6天的中秋節假期疏運，期間共加開136班次列車，包含南下54班、北上82班，總共6天提供1082班次的旅運服務，輸運期間各車次列車自8/16凌晨零時起開放購票。高鐵提醒，9/13的南下1337、1173車次；9/15北上的1336；9/17北上的1336、1689、1296車次等6車次列車僅提供11、12節車廂作為自由座車廂，且該6班車次抵達端點站時間超過凌晨0時，最晚在凌晨0點30分抵達端點站，提醒搭乘該6車次旅客留意到戰時間，預先安排到站後的交通接駁。高鐵表示，中秋疏運期間，將針對台中以北區自由座需求較高時段，特別擴大自由座運能，搭乘自由座旅客，建議在車站內開啟手機藍芽使用「T-EX行動購票」App，即可購買當日自該站出發的自由座車票，並直接持購票手機感應QR code進站搭車，節省寶貴時間。