何冰嬌拿到奧運羽球金牌後選擇退役！透露自己「非常喜歡棒球」

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▲中國選手何冰嬌在巴黎奧運女單收下銀牌，卻選擇退役。（圖／美聯社／達志影像）

▲何冰嬌的奧運之路很艱辛，生涯首度闖進奧運決賽，雖最終不敵安洗瑩，拿下銀牌，仍是個人最佳。（圖／美聯社／達志影像）

何冰嬌愛棒球？巴黎奧運拿下羽毛球女單銀牌的中國好手何冰嬌，在奧運結束後，向世界羽球聯盟（BWF)申請宣布退役，未來將不會參與任何國際賽事，，在申請退役前，世界排名第七，曾獲得兩屆蘇迪曼盃與兩屆優霸盃金牌，去年杭州亞運，何冰嬌在女單項目拿下銅牌。「首先是好好休息，恢復身體、心理、精力，我自己計畫想嘗試點別的運動，比如說我非常喜歡棒球、籃球，嘗試這些運動時，跟羽毛球不一樣，不需要去競爭，就看能不能享受運動的樂趣，或許有一天能在相對的運動場見到我。」在巴黎奧運結束後，已經有三位女單選手選擇告別賽場，南韓球后安洗瑩在巴黎奧運奪金後，因與韓國羽協槓上，選擇退出超級750系列日本羽球公開賽、超級500系列韓國公開賽，另一名中國選手陳雨菲，