何冰嬌拿到奧運羽球金牌後選擇退役！透露自己「非常喜歡棒球」

何冰嬌愛棒球？巴黎奧運拿下羽毛球女單銀牌的中國好手何冰嬌，在奧運結束後，向世界羽球聯盟（BWF)申請宣布退役，未來將不會參與任何國際賽事，何冰嬌現年27歲，曾在2014年拿下南京青奧會女單冠軍，曾在2018和2021年兩度獲得世錦賽銅牌，在東京奧運女單拿下第4名，BWF官網指出，雖何冰嬌提出退役申請，但未來還是會繼續參與中國國內賽事，在巴黎奧運結束後，何冰嬌就曾表示：「我自己計畫想嘗試點別的運動，比如說我非常喜歡棒球、籃球，嘗試這些運動時，跟羽毛球不一樣，不需要去競爭。」
何冰嬌是戴資穎勁敵 選擇退役不簡單
何冰嬌生涯拿下320勝121敗，2022年曾在德國公開賽、南韓大師賽、丹麥公開賽與法國公開賽奪冠，也是中國史上第一位在法國賽奪下2座女單冠軍的選手，在申請退役前，世界排名第七，曾獲得兩屆蘇迪曼盃與兩屆優霸盃金牌，去年杭州亞運，何冰嬌在女單項目拿下銅牌。
根據中媒《羽毛球雜誌》報導，退出國家隊是何冰嬌本人意願，在巴黎奧運奪下銀牌後，何冰嬌就曾透露過自己想要好好休息的想法，「首先是好好休息，恢復身體、心理、精力，我自己計畫想嘗試點別的運動，比如說我非常喜歡棒球、籃球，嘗試這些運動時，跟羽毛球不一樣，不需要去競爭，就看能不能享受運動的樂趣，或許有一天能在相對的運動場見到我。」
奧運結束 已有3名球員暫別球場
在巴黎奧運結束後，已經有三位女單選手選擇告別賽場，南韓球后安洗瑩在巴黎奧運奪金後，因與韓國羽協槓上，選擇退出超級750系列日本羽球公開賽、超級500系列韓國公開賽，另一名中國選手陳雨菲，巴黎奧運8強不敵何冰嬌遭淘汰後，宣布將休息一陣子暫別球場，並表示：「告別是為了更好的重逢，下次一定要好好見面。」
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何冰嬌生涯拿下320勝121敗，2022年曾在德國公開賽、南韓大師賽、丹麥公開賽與法國公開賽奪冠，也是中國史上第一位在法國賽奪下2座女單冠軍的選手，在申請退役前，世界排名第七，曾獲得兩屆蘇迪曼盃與兩屆優霸盃金牌，去年杭州亞運，何冰嬌在女單項目拿下銅牌。
根據中媒《羽毛球雜誌》報導，退出國家隊是何冰嬌本人意願，在巴黎奧運奪下銀牌後，何冰嬌就曾透露過自己想要好好休息的想法，「首先是好好休息，恢復身體、心理、精力，我自己計畫想嘗試點別的運動，比如說我非常喜歡棒球、籃球，嘗試這些運動時，跟羽毛球不一樣，不需要去競爭，就看能不能享受運動的樂趣，或許有一天能在相對的運動場見到我。」
奧運結束 已有3名球員暫別球場
在巴黎奧運結束後，已經有三位女單選手選擇告別賽場，南韓球后安洗瑩在巴黎奧運奪金後，因與韓國羽協槓上，選擇退出超級750系列日本羽球公開賽、超級500系列韓國公開賽，另一名中國選手陳雨菲，巴黎奧運8強不敵何冰嬌遭淘汰後，宣布將休息一陣子暫別球場，並表示：「告別是為了更好的重逢，下次一定要好好見面。」
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