畫面真香！IVE張員瑛偷跳「三振舞」　李珠珢嚇呆大喊：我的天啊

籃籃遭爆雙面人不單純？PTT瘋猜1關鍵「被閨密捅刀」　曝內鬥真相

記者吳昕蓓／綜合報導

▲啦啦隊女神籃籃（籃靖玟）被爆料是雙面人，PTT網友懷疑事情不單純，瘋猜是樂天女孩內鬥，籃籃是被閨密捅刀。（圖／籃籃IG）
▲啦啦隊女神籃籃（籃靖玟）被爆料是雙面人，PTT網友懷疑事情不單純，瘋猜是樂天女孩內鬥，籃籃是被閨密捅刀。（圖／籃籃IG）
啦啦隊女神籃籃（籃靖玟）為樂天啦啦隊隊長，親民又鬼靈精怪的個性讓她圈粉無數，手中還握有5個節目的主持棒，昨（13）日卻遭爆料是「雙面人」，還和味全龍球員郭嚴文熱戀中，儘管籃籃出席記者會時火速澄清消息非事實，眼眶泛淚表示，「就是有心人的惡意為之。」仍在PTT上掀起熱議，不少網友瘋猜是樂天女孩內鬥，籃籃是被閨密捅刀。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲（圖／華視提供）
▲啦啦隊女神籃籃（籃靖玟）為樂天啦啦隊隊長，親民又鬼靈精怪的個性讓她圈粉無數。（圖／華視提供）
籃籃遭週刊爆料雙面人行徑　眼眶泛紅澄清事情真相

週刊爆料，樂天球團先前頻頻傳出拖欠薪資，當時女孩們有協議寄信向球團寄信爭取工作合約，籃籃卻因為怕得罪高層，在最後臨陣脫逃，且還經常發文蹭前隊友林襄、李多慧，私下卻鮮少和樂天女孩互動，痛批她是雙面人，不僅如此，郭嚴文也被直擊深夜進入她的香閨，兩人傳出戀愛中。

對此，籃籃親自解釋，她只是合約的時間和其他樂天女孩不一樣，「大家合約走到這裡，但我還在確認去留與否，正在確認的時候女孩自己發起了連署合約內容，我是覺得自己沒有立場參與這件事情。」她直言當時無法和大家談合約內容的條件，同時也澄清，和郭嚴文只是朋友關係，當天晚上還有其他朋友在她家，兩人目前沒有其他火花，她仍是以工作為主。

▲（圖／翻攝自PTT）
▲消息曝光後，立刻在PTT引起熱烈討論。（圖／翻攝自PTT）
PTT掀起熱議　瘋猜籃籃遭閨密捅刀

消息曝光後，立刻在PTT引起熱烈討論，不少網友紛紛推測，郭嚴文會被跟拍不單純，「沒有閨蜜爆料給記者，誰會去跟監郭」、「出賣你的還得是閨蜜」、「不挺其他女孩，有心結了吧」、「總隊長不敢得罪高層，就像公司做到經理一樣吧」、「所以是誰要搞籃籃？是被背刺？」、「籃籃生日趴是跟luxy girl一起過的，真的怪怪的」、「開始了，內鬥環節。」

籃籃遭爆雙面人行徑！紅眼眶親吐事件原委　駁斥：有心人惡意為之

籃籃被爆郭嚴文深夜直搗香閨！她現身回應感情狀況　親吐真實關係

郭嚴文跟籃籃傳緋聞？曾喜歡「偶像」蘇晏霈　還特地為他到場開球

籃籃爆熱戀郭嚴文？前男友身分曝光「哥哥介紹的」遭劈腿情史超慘

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選