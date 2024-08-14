柯文哲政治獻金案！控端木正「自行調節」作假帳　北檢搜索約談

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近期，民眾黨主席柯文哲政治獻金案，在政壇掀起風暴，本月12日，民眾黨召開記者會公布內部調查，指出柯文哲2024總統大選的獻金收支單據，均委託會計師端木正進行申報，民眾黨指控端木正漏報、誤報17筆款項，並自行將近2千萬元「調節」給時樂股份、尼奧創意行銷、木可公關行銷等3間公司。據悉，台北地檢署調閱監察院資料後，已對端木正展開搜索約談行動，但對此，北檢不願證實調查進度。據了解，民眾黨公布內部調查指出，政治獻金等單據均委託會計師端木正，但指控端木正漏報、誤報17筆款項，且自行調節近2千萬元的競選支出，給時樂、尼奧、木可等3間公司。對此，本月13日，端木正以精華會計師事務所名義發聲明，表示「均依法令規定處理，相信監察院及檢察署，必能詳盡調查相關證據並釐清真相，以還會計師清白」。針對此案，台北地檢署在12日主動分案偵辦，也先後收到國民黨與基進黨民代，告發柯文哲與妻子陳珮琪，以及李文宗、李文娟兄妹，會計師端木正等5人，涉嫌《刑法》偽造文書罪、背信、《政治獻金法》、《洗錢防制法》等多項罪嫌。目前案件持續偵辦中。