她爆端木正是柯市府推薦的富邦獨董　狠批柯文哲：無治黨治國能力

民眾黨主席柯文哲在競選總統期間的政治獻金被質疑作假帳，民眾黨指控是外包會計師端木正便宜行事、自行調節，登打業務漏報缺報，端木正反嗆，強調監察院、檢方會還他清白，雙方互咬。國民黨台北市議員游淑慧爆料，端木正是柯文哲台北市長任內推薦，擔任富邦金控的獨立董事。
游淑慧在臉書說，獨董的職責，是能對公司事務做出獨立判斷的董事，藉此來提升公司的治理水準並擔任替中小股東權益發聲的角色，但如果端木正連一個政治獻金帳本都做不來，還沒有操守倫理做假帳，代表能力道德都有問題，柯文哲卻把他塞進台灣最重要的金控擔任獨董，說實在的，這樣的柯文哲，跟民進黨也一樣。
游淑慧說，看人管錢都出了問題，柯文哲真正有問題的是他的能力。如果委託的會計師做假帳，當事人該怎麼做？應該是提告移送，而不是打嘴炮，何況民眾黨兩個不分區都是律師。
游淑慧也說，當小草還在幾萬幾萬領薪水，柯文哲的政治獻金漏報錯報，一失誤就是幾百幾千萬，柯文哲總愛說民眾黨還是小黨，但其實邏輯上小黨才更容易管好。一個黨還那麼小都管不好了，找個會計師也能找到有問題的。請問：柯文哲真的還有能力治黨治國嗎？
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游淑慧說，看人管錢都出了問題，柯文哲真正有問題的是他的能力。如果委託的會計師做假帳，當事人該怎麼做？應該是提告移送，而不是打嘴炮，何況民眾黨兩個不分區都是律師。
游淑慧也說，當小草還在幾萬幾萬領薪水，柯文哲的政治獻金漏報錯報，一失誤就是幾百幾千萬，柯文哲總愛說民眾黨還是小黨，但其實邏輯上小黨才更容易管好。一個黨還那麼小都管不好了，找個會計師也能找到有問題的。請問：柯文哲真的還有能力治黨治國嗎？