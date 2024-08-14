民眾黨「反黃珊珊情緒」即將引爆？學者：黃國昌、蔡壁如該上場了

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民眾黨主席柯文哲在競選總統期間的政治獻金被質疑作假帳，民眾黨指控是外包會計師端木正便宜行事，端木正反嗆，強調監察院、檢方會還他清白，雙方互咬。曾代表民眾黨參選立委的淡江大學助理教授何景榮說，最大的問題是擔任柯文哲競選總統總幹事的立委黃珊珊，而立委黃國昌與前立委蔡壁如，在未來的民眾黨改革，勢必有更吃重角色，兩人應該要上場了。何景榮在節目《POP 大國民》表示，自己看到民眾黨近日一連串爭議，忍不住想問，如果蔡壁如在，怎麼可能發生這樣的事？民眾黨開記者會，反而帶給社會大眾更多疑問，「尼奧、時樂」兩間公關公司，也被爆出和黃珊珊「交情匪淺」。何景榮說，問題就在黃珊珊，黃珊珊是競選總幹事、又是律師，為什麼要找跟自己關係良好的公關公司？接著，民眾黨為何沒有在開完記者會就立刻提告，還給民眾黨清白？最後，這起事件是否代表民眾黨內的「反珊情緒」已到最高點？何景榮總結，台灣需要有第三勢力，但絕對不能是「一人政黨」，柯文哲與黃珊珊在這次事件後，聲勢、權力必然下滑，而黃國昌與蔡壁如，形象都較正面，接下來這兩位，勢必在民眾黨內有更吃重的角色，法律專長交給黃國昌、危機處理非蔡壁如莫屬，「他們應該要上場了」。