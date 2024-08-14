颱風名字越來越奇怪！香港取名根本像在開玩笑　悟空、山神由來曝

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▲日本專業氣象中心（RSMC）會負責排定颱風順序統一命名，各國轄區內的名稱，由各國自行決定。（圖為凱米颱風／翻攝tropical tidbits）

▲2018年的山神颱風生成時，一度預估會侵襲台灣，不過後續從南方通過，無直接影響。（圖／中央氣象署）

颱風生成近日來到活躍期，從父親節開始，，除了關注颱風動態外，許多民眾也觀察到颱風的命名相當特別，事實上，台灣並無颱風命名權，颱風的中譯主要是由氣象署決定，《NOWnews》也特別盤點一些各國針對颱風的奇特命名。氣象署說明，颱風的命名列表上，共有140個名字，分為5組、每組28個，分別由西北太平洋及南海海域的國家或地區，，各國轄區內的名稱，由各國自行決定，台灣並非颱風委員會成員，並無命名權。山神颱風是由越南提供的命名，原文為 Storm Son-Tinh，，根據越南神話的內容，山神的全名是「傘圓山聖」，在越南境內就許多城鎮有供奉他的廟。山神颱風曾在2018年出現過，起出生成時一度可能侵襲颱風，但後續路徑朝菲律賓而去，並未影響台灣。而悟空颱風則是由中國命名，對台灣民眾來說，；悟空颱風曾在2000、2006、2012、2018、2014等年份出現，對台灣皆無直接性或致災性的影響。除了近期的山神、悟空之外，，例如小犬、三巴、小熊、銀河、時鐘、浣熊、閃電等，每當類似颱風生成，社群上總會有網友用各種搞怪的形容詞詮釋颱風的路徑和動態，不過翻開2024颱風命名表，會發現即將出現「珊珊颱風」，來自香港的命名。事實上，香港提供給颱風委員會的命名都相當特別，目前被收錄的包括等，其中聽起來相當可愛的「珊珊和玲玲」，在香港的原意就是「普遍的少女暱稱」，珊珊則附帶紀念香港首位奧運金牌得主，滑浪風帆選手的李麗珊，命名背景相當有趣。