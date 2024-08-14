相信他沒變！蔡壁如不捨柯文哲被公審　籲「回過頭看看身邊的人」

我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金申報造假疑雲，昔日左右手蔡壁如今天受訪時指出，她相信柯文哲沒有變、錢沒有流入個人口袋，但「從政這件事情除了感動人心，每隔一段時間要回過頭看看身邊的人、看看我們是不是和人民站在一起」。她認為「這事情的責任應該怪誰，應該很容易看得出來」，呼籲相關人員聚在一起逐一釐清財務，對社會說清楚，才能給支持者信心、對社會交待。蔡壁如昨天接受電訪時表示，自己認識柯文哲超過30年，他是對錢很節儉、小心用錢的人，且在意他的清廉形象，昨天為了政治獻金的風暴，自己透過鏡頭看著柯文哲，內心百感交集、特別心疼。以前覺得他是有正氣、有正義感的人，因此任職台大時，願意跳出來幫他開記者會。但這10年來「到底，他感動人心的那個初心還在不在？」目前擔任台中市政府有給職顧問的蔡壁如，今（14）天上午在台中市外埔區受訪，她有感而發的說，從政這件事情除了感動人心，每隔一段時間要回過頭看看身邊的人、看看自己是不是和人民站在一起，「我覺得有這樣的初心，是政治人物應該要的」。她說，這是很大的政治危機，危機處理就是兩個方向，一是責任政治，「這事情的責任應該怪誰，應該很容易看得出來」；二是政治責任，台灣民眾黨是一個政黨，政治責任應該由誰負責，黨需要對外說清楚。「不是只有負責任而已，而是要承擔起責任，就是社會和企業講的『當責』。整個團隊對外說清楚，是非常重要的」。蔡壁如說，雖然柯文哲必須概括承受所有政治責任，但候選人不可能清楚經費申報、辦活動等細節。她相信這些錢完全沒流入個人口袋，因此當務之急，是先把大家聚集在一起，讓記帳的總務、會計先釐清帳目，「不管是小草還是民眾捐給民眾黨的政治獻金，先釐清後給社會交代、給支持者信心」。台灣民眾黨不管碰到什麼困難，「檢討、改進是我們的文化，我們會朝這部分前進」。蔡壁如重申，看到柯文哲坐在記者會好像被公審，自己很捨不得，「我認識的柯文哲，對金錢的使用是很節省的，他對金錢這件事是絕對是清清白白，清廉是他絕對會堅持的事。」自己相信柯文哲能帶領台灣民眾黨整個團隊，勇敢面對這次風暴。媒體問她，柯文哲是否受到黃珊珊等「身邊的人」影響？蔡壁如表示「我沒有辦法回答這個問題」，她在去年7月之後一直在台中，黨務運作是否改變，自己不清楚，「我來評論也不公允，他們自己要能說清楚、講明白」。