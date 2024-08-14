奧運時尚派對強碰中央英雄大遊行　蔣萬安：很早就確定選手時間

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為歡迎巴黎奧運台灣隊選手凱旋歸國，台北市長蔣萬安表示，隨著台灣之光陸續回國，16日將在信義區舉辦「巴黎奧運英雄時尚派對」，邀請民眾來追星；不過活動卻與中華文化總會舉辦的「台灣英雄大遊行」強碰，被外界質疑有較勁意味。對此，蔣萬安表示，他們最早就已經確定活動要在16日舉辦，也很早就已經確定選手時間，後來中央也選定同一天，當然也歡迎，所以在活動安排上，就是在中央規劃的遊行後，4點開始。蔣萬安今（14）日出席台北市政府好孕2U乘車補助周年記者會，會前受訪表示，其實他們最早就已經確定活動要在16日舉辦，也很早就已經確定選手時間，最主要是希望能夠讓所有市民朋友更接近喜愛的選手，給予他們鼓勵，後來中央也選定同一天，當然也歡迎，所以在活動安排上，就是在中央規劃的遊行後，4點開始在香堤大道會有時尚派對星光大大走秀。蔣萬安指出，之後也會有個After Party，現場會備有美食、調酒以及音樂，讓選手可以好好放鬆，特別也邀請他們的家人、教練一起來參與這場活動。