英雄大遊行周五登場！67名選手教練到場　李洋與女友去日本無法到

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▲遊行規劃路線。（圖／總統府提供）

巴黎奧運落幕，台灣代表團獲得2金5銅成績，總獎牌數為史上次佳，總統府預計在16日舉辦台灣英雄大遊行。總統府今（14）日公布各項規劃細節，巴黎奧運代表團選手將在下午1時抵達總統府，並在下午3時舉行英雄大遊行，預計共有67名選手及教練團等出席，不過奧運金牌李洋因還在日本旅遊，未能出席。總統府今舉行「Our Heroes！Team Taiwan台灣英雄 榮耀同行」台灣英雄大遊行宣傳記者會，包含秘書長潘孟安、發言人郭雅慧、教育部次長張廖萬堅、中華文化總會秘書長李厚慶、教育部體育署署長鄭世忠、台北市警察局中正第一分局長張嘉煌等人出席。據規劃，巴黎奧運代表團選手將在下午1時抵達總統府、下午1時到1時45分在敞廳舉行互動派對、總統賴清德在下午1時50分到2時30分在大禮堂接見選手、下午3時英雄大遊行登場，沿路行經襄陽路、館前路，最後來到忠孝西路。潘孟安表示，為感謝選手、教練、伙食團等台灣英雄的努力，賴清德特別指示，將在16日舉辦英雄派對及英雄大遊行，呼籲國人在當天路線規劃的兩側，給選手、團隊們加油打慶。李厚慶說明，此次設計視覺以彩帶、球形，呈現慶祝、歡樂氛圍，代表著速度、慶祝、榮耀，而活動預計下午1時開始，希望選手回家裡、用溫暖方式歡迎他們，因此派對現場會有慶祝吧、畫畫區、手作區、拍照區，整場過程會做線上直播；至於遊行預計下午3時出發，遊行前導隊伍，包含憲兵快速反應連、台北樂府樂旗藝術團，選手將站上國防部輕型、中型戰術輪車。李厚慶提到，遊行活動將提供民眾索取國旗、英雄旗，下午2時30起將在7個發放點發放、替選手應援；另外，包含在奧運中很夯的珍珠奶茶等應援紙板，也取得插畫家同意，提供民眾至超商列印。張廖萬堅指出，此次參與活動的選手及教練團等共有67名，除了李洋還在日本與女朋友旅遊、其爸爸代表出席外，「兩金五銅」選手都會到場，至於部分選手因治療，或人在國外無法出席。