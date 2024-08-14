公股人事大搬風！新董總明正式上任　呂桔誠卸任台銀董座前曝心情

AI手機大戰引爆換機潮？專家示警1情況　供應鏈股價恐遇下行風險

記者鄭妤安/台北報導

▲蘋果緊接著將於9月發布iPhone 16系列新機，分析師表示，若出貨量無法因蘋果AI的誕生而優於預期，短期內可能造成相關股票的下行風險。（圖／傑昇通信提供）
▲蘋果緊接著將於9月發布iPhone 16系列新機，分析師表示，若出貨量無法因蘋果AI的誕生而優於預期，短期內可能造成相關股票的下行風險。（圖／傑昇通信提供）
各大國際手機品牌於近一年來相繼投入AI服務，加入AI手機新賽局，但有分析師表示，若各廠摺疊手機使用體驗沒有顯著改善，恐使短期內成長空間有限。蘋果緊接著將於9月發布iPhone 16系列新機，若出貨量無法因蘋果AI的誕生而優於預期，短期內可能造成相關股票的下行風險。

我是廣告 請繼續往下閱讀
三星（Samsung）於今年年初發表首款AI手機「Galaxy S24」旗艦系列，為AI市場的終端應用開啟賽局。當時因AI服務賣點，故初期需求優於預期，然而，國際分析師郭明錤透露，事實上其出貨動能已自4月開始放緩，且三星才剛在7月推出的新款款折疊手機Z Fold 6／Z Flip 6，同樣將AI作為主要賣點，預購卻較去年衰退10%。

統計三星摺疊手機今年出貨量約800至900萬部，較去年小幅衰退。郭明錤預期，2025年的S25系列出貨可能與2024年S24持平。

在全球AI賽局中，姍姍來遲的蘋果AI（Apple Intelligence）約莫會在10月時透過iOS 18.1更新，正式推送AI功能，iPhone 16系列仍會於9月秋季發表會上亮相，代表iPhone 16上市初期，仍無法啟用AI功能。郭明錤表示，手機品牌相繼投入AI服務已是大勢所趨，就此趨勢看，必定有特定零組件供應商在此投資趨勢下受益。

目前沒有明確證據顯示，Google與三星持續改善裝置端AI服務是否能再度帶動換機潮，不過，郭明錤在觀察安卓摺疊手機如三星或中國品牌後卻示警，若摺疊手機使用體驗沒有顯著改善，恐致使短期內成長空間有限。

仍有部分市場參與者樂觀期待，手機與PC出貨量因裝置端AI而有戲劇性成長變化，若iPhone 16系列出貨量在今年下半年發售後無法因蘋果AI而優於預期，則上述樂觀預期可能將修正，並在短期內造成相關股票的下行風險。

iPhone 16可能會在9月「這天」發布！蘋果AI功能預估10月才會亮相

傳蘋果AI部分功能測試版最快本週釋出！預計2大機型將可搶先體驗

傳蘋果AI將延遲推出！外媒：10月才能用、無法趕上iPhone新機發表

蘋果AI手機亮相倒數！果粉可能等不到舊機降價潮　關鍵原因曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生