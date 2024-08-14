質疑受身邊人影響　昔戰友蔡壁如問「感動人心的柯文哲還在嗎？」

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民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金假帳風波，曾是柯文哲核心的台中市政府顧問蔡壁如回想起10年前他們一起經歷各種難關，10年過去了，她想問「感動人民的心的柯文哲還在不在？」到底是身邊的人改變柯文哲，還是10年時間讓柯不再是感動人心的政治人物。歷史哥13日深夜在臉書粉專分享柯文哲與蔡壁如的同框照，直呼「十年之前～十年之後～」，網友直呼「鬼牽叩叩行，現在也不用清君側了，上葉克膜也難挽回」。對於民眾黨假帳風波，蔡壁如說，回想起10年前經歷過各種難關，尤其柯文哲參選台北市長時爆發MG149案，備受爭議，但包括她在內，多數人還是都認為柯文哲身上有正義、有正氣，才會力拱柯文哲參選改變政治文化。蔡壁如說，10年過去，她想問的是「感動人民的心的柯文哲還在不在？」2014年柯文哲在政治圈帶起風潮，吸引年輕人的支持，但在總統大選後，柯文哲陷入3大案，以及近期的政治獻金爭議，讓她質疑到底是身邊的人改變柯文哲，還是10年的時間讓柯文哲不再是感動人心的政治人物。