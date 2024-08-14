受惠海運市場旺！長榮Q2賺進逾一個股本　宣布將跟榮運承租貨櫃

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長榮昨（13）日公布第二季財報，營收年增57.79%，每股獲利達13.7元，創7季以來新高表現。此外，長榮也公告將投入約120億元向榮運旗下子公司Gaining Enterprise S.A.（立盛企業）租櫃，除租櫃外也公告將新採購貨櫃，租、買雙管齊下。長榮昨日公布第二季合併營收為新台幣1063.29億元，年增57.79%；稅後淨利為新台幣294.59億元，年增478.5%；每股獲利13.7元，一季就賺進超過一個股本，並且創7季以來新高；毛利率為33.75%、年增高達13.27個百分點。受惠於海運市場表現強勁，長榮上半年營收為新台幣1949.67億元，年增45.27%；稅後盈餘為新台幣468.41億元，年增362.17%；毛利率28.12%；每股盈餘21.86元。長榮先前公布7月合併營收為新台幣543.97億元，月增28.4%、年增132.2%，重返500億大關，創2022年9月以來的22個月新高，並且連續三個月呈現年月雙增的走勢，營運成長動能明顯，今年以來營收皆呈現年增，累計前七月份合併營收為新台幣2493.64億元，年增58.19%。此外，長榮與榮運昨日在證交所舉行重大訊息說明記者會，其中長榮表示子公司長榮亞洲因應營運需要，擬向關係人榮運旗下子公司Gaining Enterprise S.A.（立盛企業）預計承租22萬3301只貨櫃，租賃期間介於2.33年至9.34年之間，預估租約總金額約為3.69億美元（約新台幣119.9億元），該案業經長榮海運及長榮亞洲之董事會決議通過。並且除了租櫃之外，也公告將新採購貨櫃，租、買雙管齊下。