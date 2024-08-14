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SEVENTEEN這2人不會參加世界巡演！新專輯宣傳也缺席　公司揭原因

記者楊穎軒／綜合報導

▲SEVENTEEN經紀公司宣布，有兩位成員未來不會參加新專輯宣傳活動，以及全新世界巡迴演唱會。（圖／Pledis_17 X）
▲SEVENTEEN經紀公司宣布，有兩位成員未來不會參加新專輯宣傳活動，以及全新世界巡迴演唱會。（圖／Pledis_17 X）
南韓人氣男團SEVENTEEN出道9年，即將於10月發行第12張迷你專輯，以及展開全新世界巡迴演唱會，不過所屬的經紀公司Pledis近日發出聲明，宣布成員淨漢、JUN（文俊輝）將會缺席新專輯宣傳，巡演也不會參加。

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Pledis表示，淨漢下半年將進入部隊服兵役，因此預計10月進行的迷你12輯活動，以及「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」世界巡演，他都無法參加，不過原定的北京粉絲簽售會，與9月7至8日在德國舉辦的「Lollapalooza Berlin」音樂節會依既定計畫出席。 

而JUN下半年則前往中國大陸接拍電視劇，由於早就敲定的檔期和後續行程強碰，所以確定不會參加「Lollapalooza Berlin」音樂節、迷你12輯宣傳和全新巡演， 公司轉述：「Jun本人其實非常想要參加世界巡迴演唱會和其他團體工作，但最終還是無法如願，不過為了和粉絲們見面，他會盡全力多參加活動。」

▲淨漢成為SEVENTEEN第一個入伍服役的成員。（圖／淨漢IG）
▲淨漢成為SEVENTEEN 13人中第一位入伍服役的成員。（圖／淨漢IG）
▲JUN下半年的工作重心都在中國大陸。（圖／JUN IG）
▲JUN下半年的工作重心都在中國大陸。（圖／JUN IG）

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