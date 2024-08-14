TPBL／中信特攻簽新洋將銳尼！可打3、4號　光哥：他切入破壞性強

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新北中信特攻外援戰力再補強，先前已宣佈與中鋒克力斯續約，以及新簽下的中鋒浩勝（Chevez Goodwin）、中鋒葛瑞飛（Bryan Griffin）及後衛捷翼（James Eads），今日（14日）再宣佈簽下美國籍的前鋒銳尼（Raynere Thornton），外援戰力皆預計於九月初抵達臺灣。中信特攻「光哥」李逸驊總教練非常看好銳尼的表現，稱他投、切、傳都非常純熟，可以補上阿巴西的一部分定位。28歲的美國籍前鋒銳尼，選擇背號6號，身高200公分、體重105公斤，近年於賽普勒斯甲級聯賽及德國ProA聯賽出賽。銳尼在球場上主打3、4號位，兼具小前鋒、大前鋒特性。中信特攻李逸驊總教練非常看好銳尼的表現：「銳尼的技術面，投、切、傳都非常純熟，且切入破壞性強，阿巴西不在陣中時，需要的就是這種球員，透過切傳讓外圍有更多機會，也期待他有效強化球隊進攻及防守的強度。」銳尼已等不及想盡快披上黃衫，與特務軍團攜手奮戰，也想先跟球迷朋友打招呼：「大家好，我是Raynere Thornton，想跟大家說，我很興奮可以加入這支球隊，我已經等不及想要認識教練、隊友還有球迷們，也已經迫不及待想要投入球隊的練習，希望可以很快跟大家見面！臺灣，我來了！」期待銳尼的加入，讓特務軍團的外援戰力能更靈活調度，新賽季準備重返榮耀之路！