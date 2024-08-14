巴黎奧運結束還有帕運！中華隊選手、項目整理　他奪台灣首面金牌

2024巴黎奧運在日前順利落幕，然而緊接著在8月底，2024巴黎帕運也即將接棒登場，這屆帕運中華隊一共取得7種運動種類資格，一共有13名選手將出戰為國爭光。回顧過去中華隊史在帕運的成績，台灣歷史第一面的帕運金牌是由柔道選手「李青忠」所拿下，而隊史最佳紀錄，則是在2004年雅典奧運時獲得2金2銀2銅。《NOWnews》也特別整理帕運相關歷史、巴黎帕運中華隊選手名單、項目懶人包，請大家一起為我國好手加油！
夏季運動會不只有奧運！帕運是什麼報你知
帕運的全名為「帕拉林匹克運動會」，是一項為身心障礙者舉辦的國際型綜合體育賽事，也是4年舉辦一次，前身名為「國際斯托克曼德維爾運動會」，是一名英籍猶太裔神經科醫師路德維希．古特曼（Dr. Ludwig Guttmann）在1944年醫治患者時，本來想靠輔助運動減輕患者長期住院的無聊，後來發現透過運動訓練後，許多患者在肌力、協調性上都有明顯進步，於是在1948年7月29日，倫敦奧運開幕式那天，古特曼組織了一場輪椅運動員比賽，並用醫院命名這場運動會名稱。
而當時一共有16名受傷的軍人和婦女參加了射箭項目比賽，隨後4年過去，「國際斯托克曼德維爾運動會」又有越來越多國家加入參賽，直到1960年，國際斯托克曼德維爾運動會首次與奧運會在同一個城市義大利羅馬舉行，奠定了帕運的基礎，被公認是第一屆的帕運會，在當屆比賽結束後，名稱正式改為「帕拉林匹克運動會」，直到1988年漢城奧運結束後兩週，帕運也選擇在漢城舉辦，自此這樣的傳統延續至今。
中華隊帕運成績榜！他勇奪台灣首面金牌
而回顧台灣在帕運的表現，中華隊是從1992年巴賽隆納帕運首次參賽，當時第一屆是由「林德昌」在柔道男子86公斤級奪下銅牌，是中華隊史的第一面獎牌；而在金牌部分，則是在1996年亞特蘭大帕運，由「李青忠」在柔道60公斤級奪下金牌，是台灣首面帕運金牌，他還曾是柔道男神楊勇緯的國中教練呢！
至於中華隊在帕運的最佳表現，則是在2004年雅典帕運時，勇奪2金2銀2銅，分別是「江志忠」在男子標槍F13、「林資惠」在女子健力75公斤級摘下金牌；「林金妹」在女子空氣手槍SH1級、「蕭淑卿」、「魏美惠」在桌球女子團體4-5級摘下銀牌；以及「許志杉」、「胡銘福」在桌球男子團體9級、「魏美惠」桌球女子單打5級拿下銅牌。
為中華隊加油！2024巴黎帕運選手、比賽項目懶人包
而今年在巴黎奧運結束之後，巴黎帕運也即將在8月28日至9月8日舉行，這同時也是巴黎史上首次主辦帕運，從最早普遍的輪椅運動項目，籃球、射箭、網球及桌球，現在已經陸續增加田徑、羽球、游泳、足球等等，也有專為視障人士準備的盲人門球、坐在輪椅上比賽的滾球等等，這屆巴黎帕運延續東京帕運一共有22個大項，台灣一共取得7大項參賽資格，以下是中華隊選手以及參加項目，請大家屆時一起幫中華隊英雄加油！
📍男子射箭公開反曲弓
曾隆煇 （兩屆帕運銅牌，帕運Ranking Round紀錄保持人)
📍女子田徑標槍F13
劉雅婷（東京帕運第5、杭州亞帕運銅牌）
📍男子羽球上半身障礙站姿/羽球單打5級
方振宇（東京帕運第4、杭州亞帕運銅牌）
📍女子羽球矮小身材障礙/站姿羽球單打6級
蔡奕琳 （杭州亞帕運銀牌）
📍女子羽球輪椅單打1級、輪椅雙打1/2級
胡光秋
📍女子羽球輪椅單打2級、輪椅雙打1/2級
楊伊宸
📍女子健力86公斤以下級
林資惠 （兩屆帕運金牌）
📍男子桌球單打輪椅C5級
程銘志 （世界排名第一，里約帕運銀牌）
📍男子C11心智障礙桌球單打
陳柏諺（杭州帕亞運金牌）
📍女子C10站姿桌球單打、WD20站姿桌球雙打
田曉雯 （東京帕運銅牌、杭州亞帕運銀牌、雙打世界排名第一）
📍女子C10站姿桌球單打、WD20站姿桌球雙打
林姿妤（杭州亞帕運金牌、雙打世界排名第一）
📍男子58公斤級跆拳道
蕭翔文 （杭州亞帕運金牌，世界排名第四）
📍男子柔道73公斤J2級
張少豪
我是廣告 請繼續往下閱讀
帕運的全名為「帕拉林匹克運動會」，是一項為身心障礙者舉辦的國際型綜合體育賽事，也是4年舉辦一次，前身名為「國際斯托克曼德維爾運動會」，是一名英籍猶太裔神經科醫師路德維希．古特曼（Dr. Ludwig Guttmann）在1944年醫治患者時，本來想靠輔助運動減輕患者長期住院的無聊，後來發現透過運動訓練後，許多患者在肌力、協調性上都有明顯進步，於是在1948年7月29日，倫敦奧運開幕式那天，古特曼組織了一場輪椅運動員比賽，並用醫院命名這場運動會名稱。
而當時一共有16名受傷的軍人和婦女參加了射箭項目比賽，隨後4年過去，「國際斯托克曼德維爾運動會」又有越來越多國家加入參賽，直到1960年，國際斯托克曼德維爾運動會首次與奧運會在同一個城市義大利羅馬舉行，奠定了帕運的基礎，被公認是第一屆的帕運會，在當屆比賽結束後，名稱正式改為「帕拉林匹克運動會」，直到1988年漢城奧運結束後兩週，帕運也選擇在漢城舉辦，自此這樣的傳統延續至今。
中華隊帕運成績榜！他勇奪台灣首面金牌
而回顧台灣在帕運的表現，中華隊是從1992年巴賽隆納帕運首次參賽，當時第一屆是由「林德昌」在柔道男子86公斤級奪下銅牌，是中華隊史的第一面獎牌；而在金牌部分，則是在1996年亞特蘭大帕運，由「李青忠」在柔道60公斤級奪下金牌，是台灣首面帕運金牌，他還曾是柔道男神楊勇緯的國中教練呢！
至於中華隊在帕運的最佳表現，則是在2004年雅典帕運時，勇奪2金2銀2銅，分別是「江志忠」在男子標槍F13、「林資惠」在女子健力75公斤級摘下金牌；「林金妹」在女子空氣手槍SH1級、「蕭淑卿」、「魏美惠」在桌球女子團體4-5級摘下銀牌；以及「許志杉」、「胡銘福」在桌球男子團體9級、「魏美惠」桌球女子單打5級拿下銅牌。
為中華隊加油！2024巴黎帕運選手、比賽項目懶人包
而今年在巴黎奧運結束之後，巴黎帕運也即將在8月28日至9月8日舉行，這同時也是巴黎史上首次主辦帕運，從最早普遍的輪椅運動項目，籃球、射箭、網球及桌球，現在已經陸續增加田徑、羽球、游泳、足球等等，也有專為視障人士準備的盲人門球、坐在輪椅上比賽的滾球等等，這屆巴黎帕運延續東京帕運一共有22個大項，台灣一共取得7大項參賽資格，以下是中華隊選手以及參加項目，請大家屆時一起幫中華隊英雄加油！
📍男子射箭公開反曲弓
曾隆煇 （兩屆帕運銅牌，帕運Ranking Round紀錄保持人)
📍女子田徑標槍F13
劉雅婷（東京帕運第5、杭州亞帕運銅牌）
📍男子羽球上半身障礙站姿/羽球單打5級
方振宇（東京帕運第4、杭州亞帕運銅牌）
📍女子羽球矮小身材障礙/站姿羽球單打6級
蔡奕琳 （杭州亞帕運銀牌）
📍女子羽球輪椅單打1級、輪椅雙打1/2級
胡光秋
📍女子羽球輪椅單打2級、輪椅雙打1/2級
楊伊宸
📍女子健力86公斤以下級
林資惠 （兩屆帕運金牌）
📍男子桌球單打輪椅C5級
程銘志 （世界排名第一，里約帕運銀牌）
📍男子C11心智障礙桌球單打
陳柏諺（杭州帕亞運金牌）
📍女子C10站姿桌球單打、WD20站姿桌球雙打
田曉雯 （東京帕運銅牌、杭州亞帕運銀牌、雙打世界排名第一）
📍女子C10站姿桌球單打、WD20站姿桌球雙打
林姿妤（杭州亞帕運金牌、雙打世界排名第一）
📍男子58公斤級跆拳道
蕭翔文 （杭州亞帕運金牌，世界排名第四）
📍男子柔道73公斤J2級
張少豪
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。