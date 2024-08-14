巴黎奧運結束還有帕運！中華隊選手、項目整理　他奪台灣首面金牌

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▲中華隊在2022年杭州亞帕運勇奪4金4銀12銅的佳績，本屆巴黎帕運將再度派出13位好手出戰。（圖/中華帕拉林匹克總會提供）

▲中華隊史第一面帕運金牌，是由柔道好手「李青忠」所拿下，今年3月他也出席中華帕運慈善音樂會，與歌手蕭煌奇已是老朋友。（圖/蕭煌奇臉書）

▲兩屆帕運金牌好手林資惠，將再次出戰2024巴黎帕運女子健力86公斤以下級，期待林資惠能再摘金！（圖/林資惠臉書）

2024巴黎奧運在日前順利落幕，然而緊接著在8月底，2024巴黎帕運也即將接棒登場，這屆帕運中華隊一共取得7種運動種類資格，一共有13名選手將出戰為國爭光。回顧過去中華隊史在帕運的成績，台灣歷史第一面的帕運金牌是由柔道選手「李青忠」所拿下，而隊史最佳紀錄，則是在2004年雅典奧運時獲得2金2銀2銅。，是一名英籍猶太裔神經科醫師路德維希．古特曼（Dr. Ludwig Guttmann）在1944年醫治患者時，本來想靠輔助運動減輕患者長期住院的無聊，而當時一共有16名受傷的軍人和婦女參加了射箭項目比賽，隨後4年過去，「國際斯托克曼德維爾運動會」又有越來越多國家加入參賽，而回顧台灣在帕運的表現，中華隊是從1992年巴賽隆納帕運首次參賽，，分別是「江志忠」在男子標槍F13、「林資惠」在女子健力75公斤級摘下金牌；「林金妹」在女子空氣手槍SH1級、「蕭淑卿」、「魏美惠」在桌球女子團體4-5級摘下銀牌；以及「許志杉」、「胡銘福」在桌球男子團體9級、「魏美惠」桌球女子單打5級拿下銅牌。，這同時也是巴黎史上首次主辦帕運，從最早普遍的輪椅運動項目，籃球、射箭、網球及桌球，現在已經陸續增加田徑、羽球、游泳、足球等等，也有專為視障人士準備的盲人門球、坐在輪椅上比賽的滾球等等，曾隆煇 （兩屆帕運銅牌，帕運Ranking Round紀錄保持人)劉雅婷（東京帕運第5、杭州亞帕運銅牌）方振宇（東京帕運第4、杭州亞帕運銅牌）蔡奕琳 （杭州亞帕運銀牌）胡光秋楊伊宸林資惠 （兩屆帕運金牌）程銘志 （世界排名第一，里約帕運銀牌）陳柏諺（杭州帕亞運金牌）田曉雯 （東京帕運銅牌、杭州亞帕運銀牌、雙打世界排名第一）林姿妤（杭州亞帕運金牌、雙打世界排名第一）蕭翔文 （杭州亞帕運金牌，世界排名第四）張少豪