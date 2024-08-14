端木正挨打為何不出面說清楚？律師揭2大關鍵原因：最好別出來

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民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金假帳風波，民眾黨指控會計師端木正將漏報金額「擅自調節」，但端木正發聲明指出，均依法令規定處理。雙方「隔空」各說各話，至於端木正為何僅發聲明不出面辯解？律師張耀宇表示，若是他身為端木正的辯護人的話，也會建議他不要在這時間點出來，主要是因為端的聲量比不過柯，另外北檢已經分案，到時直接跟檢察官說明清即可。對於民眾黨將責任全推給會計師，張耀宇13日在中天節目《今晚聊點有用的》中說，他相信沒有一個會計師會擅自去做這樣事情，賭上自己未來，這種幾乎是不可能發生，憑空幻想東湊西湊金額的舉動，「我們覺得這是匪夷所思」。至於主持人詢問，端木正目前僅發聲明，為何不多出來辯解？張耀宇說，如果他是端木正的辯護人，他也會建議不要在這時間點出來，主要有兩點原因，第一，端木正的聲量絕對比不過柯文哲跟民眾黨，端木正講一句，民眾黨可以回他一百句，端的說法就會被淹沒；第二，北檢已經分案，到時候直接跟檢察官說明清白。張耀宇指出，若用陰謀論的講法，端木正若出來說出他的主張，是不是給民眾黨時間可以想好另一套說詞應對？因此若是身為他的律師也會建議端木正別出來。