柯文哲辦公室被搜索　黃珊珊提告端木正時程延後

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴愈演愈烈，檢調今早突襲搜索民眾黨主席柯文哲辦公室，民眾黨立委、柯競辦時任總幹事黃珊珊原定上午11時赴北檢提告會計師端木正，但因正配合檢調搜索調查，提告時程將延後，不確定今天是否會完成提告。民眾黨發言人吳怡萱今天到北檢向現場守候的媒體說明，今早因調查局人員到黨主席柯文哲位於台玻大樓的辦公室進行搜索，所有人員都在配合檢方調查。她強調，民眾黨仍維持原來的主張，就是會計師端木正擅自調整差額，「這是我們必須捍衛清白的部分」。針對外界質疑競辦竟能開放權限給端木正登打監察院系統連記帳也是委託給他等疑慮，吳怡萱坦承，不會否認民眾黨跟競辦的內控機制出問題，但未來會調整檢討。吳怡萱指出，這次要提告端木正的，是針對監察院申報系統有誤登及漏登等情事的偽造文書部分，此外還有他未跟競總溝通，就擅自調整差額，導致民眾黨及柯文哲競辦清譽受損。