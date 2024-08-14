江蕙有望復出！費玉清也被敲碗　姊姊恆述法師直接否定：不可能

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▲費玉清先前也被傳出將復出歌壇，姊姊恆述法師直言不可能，強調費玉清最後一次演唱會時，就有表示自己「不會再復出」。（圖／微博）

▲台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁接力邀請江蕙復出，而江蕙也透過經紀人陳子鴻鬆口：「有點動心」，不過仍需要好好審慎思考。（圖／陳子鴻臉書）

62歲的台語天后「二姐」江蕙引退歌壇將近9年，多次被外界敲碗復出，近日因大巨蛋即將開放演唱會演出，台北市長蔣萬安和高雄市長陳其邁也紛紛許願，期待江蕙重拾麥克風，二姐是否復出也再度被大批粉絲們熱烈討論。今（14）日江蕙透過經紀人陳子鴻回應此事，罕見鬆口表示：「動心了，請給我一些時間好好審慎思考」。而「小哥」費玉清先前也被爆出豪砸百萬為復出鋪路的傳言，對此，姊姊恆述法師（費貞綾）親自出面闢謠表示：「不可能了。」67歲「小哥」費玉清縱橫歌壇超過40年，紅遍兩岸三地，2019年卻無預警宣布引退，封麥近5年，至今都鮮少公開露面。先前費玉清悄悄捐款100萬元給台灣貓狗聯合勸募平台，多年下來已捐了將近800萬台幣，這也讓他意外登上媒體版面，更有不少粉絲期待他未來是否有復出的可能。據了解，對於費玉清的「復出計畫」，姊姊恆述法師曾直言「不可能」，她出面透露表示：「小哥退休是對的，他太單純不適合在這複雜紅塵裡，他的生活就很簡單，除了演出後台，酒店、回家就這樣，從不跟信徒、達官貴人接觸。」至於2015年起封麥至今的「二姊」江蕙，多次被外界敲碗復出，先前蔣萬安喊話想再次聽見〈家後〉，昨（13）日高雄市長陳其邁也加入邀請的行列。對此，江蕙的經紀人陳子鴻今（14）日轉貼江蕙回應：「大家心意我都看到了，請給我一些時間，好好審慎思考。」