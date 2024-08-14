畫面真香！IVE張員瑛偷跳「三振舞」　李珠珢嚇呆大喊：我的天啊

江蕙鬆口開唱有望！安室奈美惠昔也曾傳復出　粉絲要簽名卻被婉拒

記者史平旭／綜合報導

▲台灣台語歌后江蕙（左圖）復出有望的消息一出，讓許多樂迷們也不禁聯想到，早前也曾傳復出的亞洲音樂天后安室奈美惠（右圖），但已被否認。（圖／寬宏藝術、安室奈美惠IG）
▲台灣台語歌后江蕙（左圖）復出有望的消息一出，讓許多樂迷們也不禁聯想到，早前也曾傳復出的亞洲音樂天后安室奈美惠（右圖），但已被否認。（圖／寬宏藝術、安室奈美惠IG）
62歲台語歌后江蕙自2015年正式引退至今已超過9年，演唱過的〈傷心酒店〉、〈酒後的心聲〉、〈家後〉等仍是膾炙人口的經典歌曲，9年來不少歌迷、圈內藝人紛紛敲碗江蕙復出，但始終被她婉拒。沒想到，江蕙在今（14）日凌晨罕見透過經紀人陳子鴻透露自己對於重返舞台有點心動，目前正在謹慎考慮中。而這也令人不禁聯想到也封麥6年的日本音樂天后安室奈美惠，她也曾多次被粉絲敲碗期待復出。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲▲封麥至今6年的安室奈美惠曾被日媒揭露，正在悄悄準備她的復出計畫，但去年巧遇粉絲被索取簽名時，她卻以「我只是普通人」的理由婉拒。（圖／NOWnews資料照）
▲封麥至今6年的安室奈美惠曾被日媒揭露，正在悄悄準備她的復出計畫，但去年巧遇粉絲被索取簽名時，她卻以「我只是普通人」的理由婉拒。（圖／NOWnews資料照）
平成歌姬安室奈美惠早在前年也傳出復出消息，封麥6年的她曾被日媒揭露，過去和安室在工作上有互動的韓國演藝圈工作人員，正在悄悄準備她的復出計畫，消息一出的當下也在粉絲間掀起暴動。即使安室引退時早已說明想用最好的狀態留在歌迷心中，但粉絲仍引領期待著，去年有粉絲爆出在街上巧遇安室、並索取簽名時，卻被她以「我只是普通人」的理由婉拒，讓不少歌迷擔心江蕙跟安室一樣，復出遙遙無期，機會渺茫。

無獨有偶，江蕙和安室奈美惠兩位歌后均因健康、壓力問題，才決定在事業如日中天時離開樂壇，如今隨著江蕙今日透過經紀人發聲的最新回應，安室的粉絲們也對安室復出重燃希望，期待能再次聽見兩位在亞洲樂壇舉足輕重的國民歌后的歌聲。

▲隨著江蕙難得透過經紀人發聲的最新回應，安室的粉絲們也對安室復出重燃希望。（圖／喜歡音樂 提供）
▲隨著江蕙難得透過經紀人發聲的最新回應，安室的粉絲們也對安室復出重燃希望。（圖／喜歡音樂 提供）

江蕙封麥9年拋震撼彈！認了動心復出開唱「請給我時間審慎思考」

江蕙被蔣萬安兩度點名大巨蛋開唱！二姐深夜回應了：很想念大家

邀請江蕙復出大巨蛋開唱遭打槍！蔣萬安仍敲碗：我心中永遠天后

影／大巨蛋開唱有望？江蕙前經紀人願牽線　蔣萬安盼與二姐見面談

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生