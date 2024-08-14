江蕙鬆口開唱有望！安室奈美惠昔也曾傳復出　粉絲要簽名卻被婉拒

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▲封麥至今6年的安室奈美惠曾被日媒揭露，正在悄悄準備她的復出計畫，但去年巧遇粉絲被索取簽名時，她卻以「我只是普通人」的理由婉拒。（圖／NOWnews資料照）

▲隨著江蕙難得透過經紀人發聲的最新回應，安室的粉絲們也對安室復出重燃希望。（圖／喜歡音樂 提供）

62歲台語歌后江蕙自2015年正式引退至今已超過9年，演唱過的〈傷心酒店〉、〈酒後的心聲〉、〈家後〉等仍是膾炙人口的經典歌曲，9年來不少歌迷、圈內藝人紛紛敲碗江蕙復出，但始終被她婉拒。沒想到，江蕙在今（14）日凌晨罕見透過經紀人陳子鴻透露自己對於重返舞台有點心動，目前正在謹慎考慮中。而這也令人不禁聯想到也封麥6年的日本音樂天后安室奈美惠，她也曾多次被粉絲敲碗期待復出。平成歌姬安室奈美惠早在前年也傳出復出消息，封麥6年的她曾被日媒揭露，過去和安室在工作上有互動的韓國演藝圈工作人員，正在悄悄準備她的復出計畫，消息一出的當下也在粉絲間掀起暴動。即使安室引退時早已說明想用最好的狀態留在歌迷心中，但粉絲仍引領期待著，去年有粉絲爆出在街上巧遇安室、並索取簽名時，卻被她以「我只是普通人」的理由婉拒，讓不少歌迷擔心江蕙跟安室一樣，復出遙遙無期，機會渺茫。無獨有偶，江蕙和安室奈美惠兩位歌后均因健康、壓力問題，才決定在事業如日中天時離開樂壇，如今隨著江蕙今日透過經紀人發聲的最新回應，安室的粉絲們也對安室復出重燃希望，期待能再次聽見兩位在亞洲樂壇舉足輕重的國民歌后的歌聲。