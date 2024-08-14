權值股帶頭衝！台積電漲1%、鴻海漲2%　台股午盤漲逾200點

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美國股市昨（13）日表現強勁，其中費半指數上漲逾4%，以及台積電ADR上漲逾2%，再再激勵台北股市今（14）日開盤強勁，上漲155.44點、以21952.03點開出，隨後在權值股的帶頭下，最高來到22155.29點、上漲358.72點，午盤漲點稍微收斂到232.39點或1.07%，來到22028.96點。大盤強勢走高，中小型股也與大盤同行，櫃買指數午盤上漲3.55點或1.38%，來到260.54點。今日個股午盤成交量排行榜前五名；新光金、鴻海、昆盈、群創、聯電；個股午盤成交值排行榜前五名；台積電、鴻海、藥華藥、廣達、亞光。權值股集體走高，台積電以951元開出、上漲10元，最高來到955元，雖然一度漲幅收斂，不過午盤持續走高，上漲10元或1.06%，來到951元；今日召開法說會的鴻海，以186元開出、上漲5元，站上8月5日留下的空方缺口，隨後多頭氣勢不減，午盤上漲4.5元或2.49%，來到185.5元；聯發科午盤上漲25元或2.16%，來到1185元。今日電子族群焦點在於機器人概念股，由於機器人展即將開跑，相關概念股蓄勢待發，全球傳動、羅昇亮燈漲停，大銀微系統上漲逾6%，氣立、三聯上漲逾5%，陽程、寶成上漲逾4%。此外，塑化股也觸底反彈，類股指數午盤上漲逾2%，南亞上漲逾3%，亞聚上漲近3%，聯成上漲逾2%，台化、中石化上漲逾1%。營建類股也同步回神，午盤類股指數點火至逾2%，暫居排行冠軍，皇翔亮燈漲停至65.3元，潤弘上漲逾5%，欣巴巴上漲逾4%，遠雄、國產、長虹、國揚、國建上漲逾3%。