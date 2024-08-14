福島核電廠驚傳25噸輻射冷卻水洩漏！東電：不影響核燃料冷卻作業

我是廣告 請繼續往下閱讀

日本福島第一核電廠傳出含輻射冷卻水洩漏，漏水量約達到25噸，流進建築物地下1樓。東京電力公司表示，在建築物內發現漏水，不過漏水原因還要調查。東電也強調，含輻射冷卻水並未流到建築物外，不會影響核燃料冷卻作業。根據《NHK》報導，福島第一核電廠的2號機內，用於冷卻核燃料的水池的儲水槽中，大約有25噸含輻射物質的水洩漏到了建築物內。東電表示，8月9日發現儲水槽水位異常下降，進行確認後，認為是儲水槽中的水向外洩後，因而停止注水。隨後使用機器人遠端調查建築物內部，在3樓發現漏水點，估計洩漏的水量約達25噸。東電解釋，洩漏的水透過排水口流入了建築物的地下室，並未外洩到建築物外。目前，向水池注水的工作仍然暫停，但由於核燃料的熱度較小，水池的水溫不會超過規定的65度，不影響冷卻作業。此外，若水位持續下降，還可以使用幫浦進行注水。東電計畫本週內再次派出調查用機器人，找出漏水的具體詳細位置和原因，以討論接下來的修理方法。