李灝宇新秀排名回升至老虎第8名！單場繳3安猛打賞　近3場狂敲7安

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李灝宇新秀排名上升！大聯盟網站在今（14）日更新全體新秀的排名和評價，在同日的比賽中，李灝宇馬上繳出單場3安的猛打賞表現，且李灝宇其實在去年球季就曾位列隊內排名第8名的新秀，但開季後下降到第15名，且本季一路走來不算順利，連續遭遇2次爆頭觸身球，期間缺席多場比賽。不過今（14）日面對克里夫蘭守護者2A的比賽中，總共4打數擊出3支安打，繳出猛打賞表現，並帶有1分打點，尤其目前賽季打擊率上升至3成01，而整體進攻指數（OPS）也有中高水準的0.860。