李灝宇新秀排名回升至老虎第8名！單場繳3安猛打賞　近3場狂敲7安

李灝宇新秀排名上升！大聯盟網站在今（14）日更新全體新秀的排名和評價，效力底特律老虎2A的「台灣怪力男」李灝宇傳出好消息，本季展現穩定長打能力的他，回升到隊內農場排行第8名。在同日的比賽中，李灝宇馬上繳出單場3安的猛打賞表現，且近3場比賽就敲出7支安打，展現出對應大聯盟網站新秀排名調動該有的實力。
慘遇2次爆頭觸身球 持續發揮長程砲火
李灝宇其實在去年球季就曾位列隊內排名第8名的新秀，但開季後下降到第15名，且本季一路走來不算順利，連續遭遇2次爆頭觸身球，期間缺席多場比賽。不過在回歸球場後，李灝宇打擊手感持續火燙，更在日前敲出本季第12轟，達成連續2季都有二位數全壘打的紀錄。
今（14）日面對克里夫蘭守護者2A的比賽中，總共4打數擊出3支安打，繳出猛打賞表現，並帶有1分打點，尤其在最後的2個打席，都敲出串連球隊進攻的關鍵安打，帶領老虎2A以6：1取勝，並獲選為單場表現最佳球員。
不僅本場表現優異，李灝宇已經連續3場都敲出安打，總共累積7支安打，在展現長程火力的同時，也有相當穩定的敲安能力。目前賽季打擊率上升至3成01，而整體進攻指數（OPS）也有中高水準的0.860。
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李灝宇其實在去年球季就曾位列隊內排名第8名的新秀，但開季後下降到第15名，且本季一路走來不算順利，連續遭遇2次爆頭觸身球，期間缺席多場比賽。不過在回歸球場後，李灝宇打擊手感持續火燙，更在日前敲出本季第12轟，達成連續2季都有二位數全壘打的紀錄。
今（14）日面對克里夫蘭守護者2A的比賽中，總共4打數擊出3支安打，繳出猛打賞表現，並帶有1分打點，尤其在最後的2個打席，都敲出串連球隊進攻的關鍵安打，帶領老虎2A以6：1取勝，並獲選為單場表現最佳球員。
不僅本場表現優異，李灝宇已經連續3場都敲出安打，總共累積7支安打，在展現長程火力的同時，也有相當穩定的敲安能力。目前賽季打擊率上升至3成01，而整體進攻指數（OPS）也有中高水準的0.860。