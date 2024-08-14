伊朗究竟是否會在本周攻擊以色列？美五角大廈：當然有可能

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中東局勢緊急升溫，美國上周警告，伊朗將攻擊以色列，在昨日白宮國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）持續表示，伊朗最快在本周發動大規模攻擊。美國五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）今日被問及伊朗是否會在本周採取攻勢，他表示「當然有可能」，必須認真看待。根據《福斯新聞》報導，賴德被問及中東日益緊張的局勢，他坦言，「本周有可能發生攻擊嗎？當然是可能的」；他強調，自己不會去猜測伊朗什麼時候發動攻擊，但必須認真看待，「而我們也正在這麼做。」賴德表示，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已下令航空母艦「林肯號」打擊群前往中東，為「羅斯福號」打擊群增援；同時，也加派巡弋飛彈潛艦「喬治亞號」前往該區，他強調，上述美軍態勢調整目的是在保護美軍，且增加對於以色列國防安全的支持。然而，福斯新聞記者湯林森(Lucas Tomlinson)追問，美軍在什麼情況下會對伊朗發起攻擊？賴德則稱，美軍的重點是緩和地區情勢，正如自己所強調的，已將這些額外能力投入該地區，使我們有能力保護我們的部隊，同時，在以色列受到攻擊時，支持以色列防衛。當湯林森持續問及美國是否需要向伊朗發出明確訊號時，賴德重申將支持以色列防禦，且正在增加的額外能力流入中央司令部和歐洲司令部。過去10天內，奧斯汀已兩度下令林肯號前往中東，第一次是在哈馬斯領導人在德黑蘭被暗殺之後；第二次是在周日，當時五角大廈派出了林肯號前往該地區。