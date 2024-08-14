詹皇和Curry退役前有望「在NBA聯手」？薪資專家分析可能的時間點

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▲LeBron James、Stephen Curry在巴黎奧運上夢幻聯手，兩人的「1-4擋拆」完全無解，詹皇也體驗了一回當Draymond Green的滋味。（圖／美聯社／達志影像）

LeBron James和Stephen Curry帶領美國男籃在巴黎奧運打了一場勝仗，將金牌帶了回來。在和法國隊的金牌戰中，兩人用表現證明他們擋拆配合的統治力，不是只存在於球迷口中，而是確實無法阻擋。那麼，如果這兩位這個時代的超級球星要在NBA「組隊」還有機會嗎？ESPN薪資專家Bobby Marks給出了一個可能的時間點，那會是在2026年夏天，屆時兩人的鮮有合約都已經到齊，可以成為自由球員。LeBron James在今年休賽季已和洛杉磯湖人簽下2年1.04億美元（約合台幣33.9億）的續約合約，第二年是球員選項。Marks表示，詹皇並非和湖人簽下長約，所有他有選擇在下賽季成為自由球員、加入想要去的球隊，但這也意味著他必須放棄約5千萬美元的錢。相比上述的可能性，Marks說他覺得球迷可以把目光擺在2026年的休賽季，屆時James和Curry都將成為自由球員，「Curry屆時可以簽下一份續約合約，他也可能選擇成為自由球員。而James則是明年或2026都有可能成為自由球員。」當然，這只是一種可能性，Marks在節目上並沒有說在那個時間點兩人可能會想聯手，這位薪資專家笑著解釋說，他只是提供給大家資訊，「如果詹皇和Currry要聯手」那麼現實考量下最可能的時間點會在何時。但這也不是在潑球迷冷水，因為對於現階段的James和Curry來說，能持續參加像是巴黎奧運這種夠份量和意義的比賽，應該才是他們僅剩生涯想要的。一旦他們現有的球隊沒辦法滿足他們這方面的需求，他們做出其他選擇絕對是可能的。「我想，如果他們想贏得兩人生涯加起來的第9座冠軍——就如Kendrick Perkins所說，他們已經加起來拿了8座總冠軍——他們就必須合作。」Marks斬釘截體地說，無論是湖人現有的AD／LeBron，或是勇士的Curry／Green組合，目前都進不了冠軍爭奪行列。所以如果情況真如Marks所說的那樣，那2026會是一個時間點。但值得一提的是，屆時James會是41歲，Curry會是38歲，這樣一個組合是否還存在合作的意義和效果，要打上一個大問號。