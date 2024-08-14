影／柯建銘30年來首度缺席協商！韓國瑜超想念：像酸辣湯沒加胡椒

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現任考試委員與NCC委員任期將屆，總統府與行政院將人事案送交立法院審查，民進黨立院黨團希望召開臨時會處理，立法院長韓國瑜今（14）日召集朝野協商，但國民黨、民眾黨兩在野黨無意願配合，加上藍綠兩大黨鞭傅崐萁、柯建銘都缺席，最後協商破局。朝野立委唇槍舌戰時，韓國瑜還說，很懷念柯建銘，「柯總召不在，像酸辣湯少了胡椒」。國民黨與民眾黨質疑，若人事案很重要，為什麼過去民進黨似乎都不急，現在才說要處理，且民進黨若要開臨時會，可以依規定自行連署，不用還要開朝野協商討論。民進黨團幹事長吳思瑤說，民進黨現在未過半，若要開臨時會，需要在野黨同意。但藍白說，過去兩個多月，民進黨對在野黨毫無善意，行政院還指定翁柏宗擔任NCC代理主委。民眾黨團總召黃國昌說，各黨在協商就是把各自立場說清楚，不用說什麼拜託不拜託，且也不用扣在野黨帽子，說在野黨不審查人事案。三黨黨團幹部三輪發言後仍無共識，黃國昌說，就請韓國瑜依規定處理。韓國瑜裁示，還特別點名「在電視機前面的柯總召」，因三黨對召開臨時會無共識，再請三黨依規定處理。