檢調搜索柯辦、會計事務所　綠議員喊：白營別玩假動作、直球對決

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台灣民眾黨主席柯文哲被質疑總統大選政治獻金申報不實，北檢分他字案偵辦，並已向監察院調取相關政治獻金資料，檢察官今（14）日兵分多路展開搜索，對此，台北市議員簡舒培建議，民眾黨不需要玩按鈴申告轉移視聽的假動作，真的要自清，就該直球對決。柯文哲總統大選政治獻金被質疑申報不實，柯辦日前澄清，共有17筆漏報、誤報，原因是財務部委託的會計師端木正因「時間來不及」，擅自將漏報金額約新台幣1817萬餘元自行調節至時樂、尼奧與木可等公司，且未告知競選團隊；端木正則回應，會計師提供的簽證服務，均依法令規定處理，相信監察院及檢察署必能詳盡調查相關證據並釐清真相，以還會計師清白。檢調今兵分多路展開搜索，除了到會計師端木正的事務所外，也赴位台玻大樓的柯文哲辦公室。對此，簡舒培在臉書質疑，端木正會計師事務所一早就被搜索，立委黃珊珊還有需提告嗎？簡書培直言，民眾黨不需要玩按鈴申告轉移視聽的假動作，真的要自清，就該直球對決，直接公佈被質疑單據，還有和端木正對質的紀錄。