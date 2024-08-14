柯文哲爭議連環爆！黃暐瀚揭民眾黨4不1沒有　預言：麻煩還沒結束

民眾黨主席柯文哲在競選總統期間的政治獻金被質疑作假帳，柯文哲親自開記者會說明，但卻又引發更多爭議，資深媒體人黃暐瀚也點名，民眾黨公私不分、帳務不清、說法不一、真相不明，麻煩還沒有結束！這是阿北的「四不，一沒有」。
黃暐瀚在臉書說，民眾黨的記者會，現場發放並宣讀的「聲明」，竟是「木可公司」的聲明，這叫「公私不分」。競選總部帳務登錄，直接交給負責「查核」的會計師自己登錄，自己簽證，這叫「帳務不清」。
黃暐瀚接著說，記者會結論是會計師便宜行事，害慘一堆人，但會計師不認，發聲明否認，這叫「說法不一」。北檢已經分案調查，不管柯總部或會計師怎麼說，後續檢調都還要清查，這叫「真相不明」。
黃暐瀚最後補一個「麻煩還沒有結束」！台北市前副市長彭振聲因京華城案，遭列被告應訊後，已限制住居、出海、出境，下一個要被問的，就是阿北。
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黃暐瀚接著說，記者會結論是會計師便宜行事，害慘一堆人，但會計師不認，發聲明否認，這叫「說法不一」。北檢已經分案調查，不管柯總部或會計師怎麼說，後續檢調都還要清查，這叫「真相不明」。
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