台積電Q2每股配發4元現金股利　創辦人張忠謀有望領5億元股利

我是廣告 請繼續往下閱讀

晶圓代工廠台積電昨（13）日召開董事會，核准今年第二季盈餘配發股利案，每股配發現金股利4元，其普通股配息基準日訂定為今年12月18日，除息交易日則為今年12月12日。此外，創辦人張忠謀預估可以獲得股利約5億元新台幣。台積電7月營收報告合併營收約為新台幣2569.53億元，月增23.6%、年增加44.7%，寫下單月營收新高紀錄；累計前7月營收約為新台幣1.52兆元，較去年同期增加30.5%。第二季營收約新台幣6735.1億元，季增13.6%、年增40.1%，稅後純益約新台幣2478.5億元，與去年同期相比增加36.3%、與上季比較成長9.9%，每股盈餘9.56元，符合市場預期，美元營收與毛利率都超越財測。台積電也在昨日召開董事會，核准今年第二季盈餘配發股利案，每股配發現金股利4元，其普通股配息基準日訂定為今年12月18日，除息交易日則為今年12月12日。依公司法第165條規定，在公司決定分派股息的基準日前五日內，即自今年12月14日起至12月18日止，停止普通股股票過戶，並在明（2025）年1月9日發放。此外，台積電創辦人張忠謀在2018年6月5日股東會後退休，根據統計當時持股台積電1.25億股，他在退休後如果都未處分手中持股，預估第二季將可獲配發股利約達5億元。台積電去年第三季將每股現金股利從3元調高至3.5元，今年第一季再度調高至4元，而本次第二季股利持續維4元。市場認為，照著去年以來的規律，如果以兩季為調升股利的基準，預估第三季有望可再調高現金股利。外界猜測，以台積電穩健的股息政策，預期股東今年至少可領16元的現金股利。