檢調突擊柯文哲辦公室！傳針對相關單據查扣　知情人曝關鍵原因

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民眾黨主席柯文哲政治獻金案，近日於政壇掀起風波，今（14日）上午，台北地檢署指揮調查局，持搜索票兵分多路，搜索會計師端木正的會計師事務所、柯文哲辦公室，以及木可公關等，進行搜查並調取相關單據，據傳，今天下午，不排除約談端木正、及事務所人員到案說明釐清案情。對此，北檢低調不願證實。據了解，柯文哲因京華城案被列為被告，近日，北檢才剛傳喚前北市副市長彭振聲到案說明，檢察官庭訊後，諭令彭振聲限制出境、出海及住居。近期，柯文哲又因政治獻金案爭議不斷，12日，民眾黨召開記者會，指控端木正漏報、誤報17筆款項，並自行將近2千萬元「調節」給時樂、尼奧、木可等3間公司。13日，端木正發聲明表示「均依法令規定處理，相信監察院及檢察署，必能詳盡調查相關證據並釐清真相，以還會計師清白」。而檢調為何突擊搜索柯辦及端木正的會計師事務所？有知情人士透露，除了爭議延燒之外，目前雙方說詞有很大的出入，檢調為保存相關發票、金流文件等證物，才緊急兵分多路搜索，將原始資料查扣，方便後續釐清案情，而調查案件中的金流與款項後續，為了解實際申報內容與憑據，透過保存的原始資料，才能仔細比對所謂「假帳」爭議，及稱未收到款項的時樂、尼奧、木可，後續金流到底去了哪裡。但對此，檢調目前均不願正面回應。