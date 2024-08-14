洋基4:1轟垮白襪！Soto生涯首度三響砲　大聯盟全主場開轟只差2座

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▲本場比賽成為Juan Soto的個人秀，Soto此役繳出生涯首度單場3響砲的表現，全場繳出4支3，3轟、4分打點外帶一次保送的表現，一人包辦洋基全部得分。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟（MLB)紐約洋基今（14）日對上芝加哥白襪，本場比賽成為Juan Soto的個人秀，Soto此役繳出生涯首度單場3響砲的表現，全場繳出4支3，3轟、4分打點外帶一次保送的表現，一人包辦洋基全部得分，Soto在三局上先掃出一發兩分砲，5局上再敲出一發陽春砲，7局上面對白襪牛棚投手Fraser Ellard，在兩好三壞的情況下，在26歲前繳出23場雙轟表現，在大聯盟歷史上Soto僅次於傳奇名將Mel Ott的24場，還有兩個月才滿26歲的Soto有望在本賽季追平甚至超越Ott的紀錄。