洋基4:1轟垮白襪！Soto生涯首度三響砲　大聯盟全主場開轟只差2座

美國職棒大聯盟（MLB)紐約洋基今（14）日對上芝加哥白襪，本場比賽成為Juan Soto的個人秀，Soto此役繳出生涯首度單場3響砲的表現，全場繳出4支3，3轟、4分打點外帶一次保送的表現，一人包辦洋基全部得分，加上洋基先發投手Nestor Cortes貢獻7局9K好投，終場洋基就以4:1擊敗白襪，此戰也是Soto生涯第23場有雙轟表現的比賽，Soto也成為繼菜鳥Ben Rice後，本季洋基第二位完成單場3響砲的球員，有趣的是，今年春訓時，Soto曾表示要完成在大聯盟30個球場都有開轟紀錄，當時他還有5座球場還沒開轟，白襪的美國行動通訊球場是其中一座，今日完成後，Soto目前僅剩下遊騎兵主場和水手主場還沒開轟
狀態火熱 Soto狂掃三轟
Soto在三局上先掃出一發兩分砲，5局上再敲出一發陽春砲，7局上面對白襪牛棚投手Fraser Ellard，在兩好三壞的情況下，Soto鎖定一顆偏高速球，擊出一發中右外野方向陽春砲，一人包辦洋基本場4分得分，雖白襪在8局下半追回一分，但後續反攻無力，終場以1:4不敵洋基。
還有2個月滿26歲 Soto有望挑戰大聯盟紀錄
在26歲前繳出23場雙轟表現，在大聯盟歷史上Soto僅次於傳奇名將Mel Ott的24場，還有兩個月才滿26歲的Soto有望在本賽季追平甚至超越Ott的紀錄。
有趣的是，今年春訓時，Soto曾表示要完成在大聯盟30個球場都有開轟紀錄，當時他還有5座球場還沒開轟，白襪的美國行動通訊球場是其中一座，今日完成後，Soto目前僅剩下遊騎兵主場和水手主場還沒開轟，洋基將在9月的客場之旅，對上這兩支球隊，Soto將挑戰自己設下的目標。
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Soto在三局上先掃出一發兩分砲，5局上再敲出一發陽春砲，7局上面對白襪牛棚投手Fraser Ellard，在兩好三壞的情況下，Soto鎖定一顆偏高速球，擊出一發中右外野方向陽春砲，一人包辦洋基本場4分得分，雖白襪在8局下半追回一分，但後續反攻無力，終場以1:4不敵洋基。
還有2個月滿26歲 Soto有望挑戰大聯盟紀錄
在26歲前繳出23場雙轟表現，在大聯盟歷史上Soto僅次於傳奇名將Mel Ott的24場，還有兩個月才滿26歲的Soto有望在本賽季追平甚至超越Ott的紀錄。
有趣的是，今年春訓時，Soto曾表示要完成在大聯盟30個球場都有開轟紀錄，當時他還有5座球場還沒開轟，白襪的美國行動通訊球場是其中一座，今日完成後，Soto目前僅剩下遊騎兵主場和水手主場還沒開轟，洋基將在9月的客場之旅，對上這兩支球隊，Soto將挑戰自己設下的目標。