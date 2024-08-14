京華城案彭振聲遭限制出境　民進黨籲：柯文哲別閃躲出來面對

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前台北市長柯文哲任內涉京華城案等爭議，北檢日前傳喚前北市副市長彭振聲，認為彭涉犯貪污治罪條例圖利罪罪嫌重大，諭令限制出境、出海、限制住居。對此，民進黨今（14）日表示，柯文哲過去曾說，政治不難，找回良心就好，但除了政治獻金案外，擔任台北市長時圖利財團至今都交代不清楚，如今彭振聲在京華城案已被列為重要關係人，柯文哲應該有責任出來向民眾說清楚。民進黨今由發言人吳崢、台北市議員簡舒培、律師陳又新召開「彭振聲限制出境！京華城案涉圖利柯文哲出來面對」記者會，呼籲柯文哲負起責任說清楚，不要一再逃避、閃躲。吳崢質疑，彭振聲聲稱對整個京華城案的辦理，是出自於最高行政首長的裁量權，亦即指示是完全來自於柯文哲，如今彭振聲因涉嫌重大，柯文哲又如何置身外於京華城案之外？吳崢指出，整個京華城案就是先射箭再畫靶，一開始就已決定要幫助京華城取得都更獎勵，更用北市府的預算找相關專家來幫京華城解套，即使專家學者在會議上提出許多反對使用都更奬勵意見，柯文哲仍視若無睹，用最高行政首長的裁量權，「一意孤行的將超過5000坪樓地板面積送給京華城的威京集團，難道這不是明目張膽的圖利？」簡舒培表示，這起案件有兩個重點，第一，柯文哲的爛攤子「京華城案」、「北士科案」等偵辦調查，已經越來越接近核心，也就是當時最高行政首長柯文哲；第二，檢察官認為彭振聲涉嫌重大，卻能不羈押，代表彭在偵訊中，相當配合調查。簡舒培強調，京華城案是柯文哲接受陳情後，轉交交辦都發局，並親簽核定讓都發局將京華城爭取容積案送都委會研議，也是柯文哲蓋章核定決行由民間機提送的都市計畫變更案，讓京華城得準用都更容積獎勵，「身為當時最高首長，難道柯文哲至今還是不出面回應嗎？」