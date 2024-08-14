林良樂是誰？金曲〈溫柔的慈悲〉王菲曾翻唱　粉絲嘆：至今還在哼

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▲王菲曾把〈溫柔的慈悲〉改成粵語版本。（圖／微博）

歌手林良樂以中性外表為人熟知，擁有許多知名金曲，包括〈冷井情深〉、〈溫柔的慈悲〉、〈會哭的人不一定流淚〉等。近來臉書粉專「沒有新歌的唱片行」回憶起林良樂《溫柔的慈悲》這張專輯，表示當時林良樂正經歷歌壇最低潮，不少人都認為她應該玩完了，加上當時同性質的歌手潘美辰一起較勁，沒想到《溫柔的慈悲》挖掘出她從未公開的那一面，她也展現出些許的「女人柔情」，其中同名歌曲〈溫柔的慈悲〉更是火紅，就連天后王菲都翻唱過。「沒有新歌的唱片行」在臉書粉專發文，介紹林良樂《溫柔的慈悲》這張專輯，表示這是她出道後個人發行的第7張專輯，不過在這張專輯發行之前，她正在經歷歌壇最低潮的階段，因為前一年發行翻唱專輯《舊情回想曲》成績不好，她的知名歌曲〈冷井情深〉也唱了很多年，加上當時另一名中性歌手潘美辰在歌壇如日中天，會唱又會創作，讓林良樂的處境變得更加不堪。粉專指出，後來林良樂內心的柔情終於被挖掘，「有人發現林良樂還是一個女人，是一個用外表武裝自己，但內心或許脆弱無比的女人」，最後她在1992年脫下墨鏡和皮衣，身上也不再只有黑色，專輯《溫柔的慈悲》展現出她從未公開的一面。其中的歌曲〈溫柔的慈悲〉、〈不情不願〉還剛好碰上知名作詞人林敏的歌詞，加上知名作曲人陳小霞量身打造的曲，終於做出讓世人感動的好歌，當時林良樂甚至曾感謝陳小霞，說「謝謝妳給我一首好歌。」《溫柔的慈悲》專輯更網羅90年代活躍的創作人，包括劉虞瑞、陳小霞、蔡宗政、楊立德、韓賢光、丁曉雯、高愛倫、陳子鴻、陳美威等人，可以感覺到林良樂努力改變自己的唱法，學著用「女人」的口吻唱出曲中的柔情、淒美或者哀怨，雖然沒有完全轉變，且當時鄉城唱片欠缺高等級的製作與編曲團隊，導致最後專輯精緻度功虧一簣，不過可以感覺出她的努力，粉專感嘆「或許也能讓她不會那麼失落地離開歌壇也不一定。」不少歌迷也相當懷念林良樂，表示「超喜歡〈溫柔的慈悲〉這首歌」、「〈溫柔的慈悲〉跟沒那麼簡單一樣，讓兩個形象比較硬的女歌手有了柔情代表作」、「我今天一直在哼這首歌」、「阿桑翻唱的版本也滿好聽的」、「歌手資質太過上乘，當時的團隊與製作無法勝任。」林良樂在1984年出道，一開始和錢檇鑫、周華健組成了「名歌三人行」，一起推出合輯，1986年推出個人專輯《冷井情深》，其中同名歌曲〈冷井情深〉推出後相當受歡迎，在YouTube上最高觀看次數達到545萬次，但之後出的數張專輯卻沒有像《冷井情深》一樣火紅，直到《溫柔的慈悲》才再度翻紅。其中和專輯同名的歌曲〈溫柔的慈悲〉一出不僅受到歌迷喜愛，也受到許多歌手青睞，費玉清、邰正宵、南方二重唱、曾沛慈，以及已故歌手阿桑都曾翻唱過，就連天后王菲也曾將這首歌改成粵語版。不過出完《溫柔的慈悲》專輯之後，林良樂就逐漸淡出歌壇，直到2005年發行精選輯之後就不再推出專輯。後來再次傳出消息，就是她在2016年3月17日晚間9時因肝腎衰竭病逝，享年51歲，讓許多歌迷留下無限遺憾。