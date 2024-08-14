羅巧倫《願望》玩交友軟體　竟釣到閨蜜老公大膽滾床

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▲羅巧倫（左）背叛閨蜜，和韓宜邦（右）發展不倫戀。（圖／三立提供）

▲羅巧倫（左）劇中雖然有戀愛腦，但私下算是非常理性。（圖／三立提供）

林萱瑜、游詩璟、邱子芯、羅巧倫在三立八點台劇《願望》中是同事也是閨蜜，在公司被稱為「四葉草」。而羅巧倫所飾演的林美妍快30歲了還沒有男友，成了名符其實的大齡剩女，但在陰錯陽差下，竟在交友軟體上認識了閨蜜游詩璟的丈夫韓宜邦，進而滾床發生關係，背叛閨蜜造成了不可收拾的錯誤。42歲的羅巧倫目前單身，她認為想戀愛和戀愛腦是兩回事，現在只想花時間追劇，之前還透過關係拿到《墨雨雲間》王星越的簽名照，而韓宜邦老婆林萱瑜喜歡韓星池昌旭，羅巧倫虧，「就喜歡近一點的，韓國是怎麼遇得到啊！」交友軟體在現今社會非常流行，其中也暗藏著地雷，在《願望》中羅巧倫飾演渴望愛情的女人，在交友軟體竟認識人夫韓宜邦，更沒料到他竟然會是閨蜜的丈夫。羅巧倫笑說自己從沒有透過交友軟體去認識朋友，也曾經好奇過，但至今連下載都沒有，「韓宜邦目前唯一接觸過只有社群軟體，他覺得婚姻是要互相信任的，所謂防不勝防，真有心誰要幹嘛時擋也擋不住，很謹慎的韓宜邦笑說現在臉書和IG都不敢隨便追蹤，以免造成不必要的誤會。而劇中羅巧倫是屬於戀愛腦的女生，一心一意就要戀愛，韓宜邦說自己很害怕這種人，過去曾經碰到過，只是吃過一次飯，就發現她好投入，自己就趕快閃，還開玩笑說，「在劇中遇到羅巧倫，她算是小白兔。」羅巧倫說想談戀愛和戀愛腦是兩回事，自己雖渴望但算是清醒型，她現在把戀愛時間都花在追劇上，很容易就喜歡上男主角，像她之前迷上陸劇《墨雨雲間》的男主角王星越，竟然透過關係要到了他的簽名照，還得意地炫耀說，「」還笑說韓宜邦老婆林萱瑜最迷池昌旭，羅巧倫就會虧她說，「」林萱瑜還開玩笑說如果有機會和池昌旭交往，韓宜邦應該會成全退出，但她只要能和池昌旭合照就好。