嗆會計師犯低級錯誤！民眾黨又遲不提告　媒體人：這事讓人看不懂

民眾黨指控是外包會計師端木正便宜行事，端木正反嗆，強調監察院、檢方會還他清白，雙方互咬。但民眾黨卻又未立即對端木正提告，資深媒體人黃暐瀚說，看不懂為什麼兩造說法也不同，也搞不懂為什麼民眾黨歷經多次選舉，還可以把事情搞得一團亂。
黃暐瀚在臉書說，上週末民眾黨閉關查帳，發現會計師端木正「擅調差額」，犯下彌天大錯。不料週一記者會公布這個「低級錯誤」之後，端木正卻發聲明強調「一切依規」，望檢調監院釐清真相，還「會計師」清白。但兩造說法兜不攏，是週一傍晚的事？還是週末對帳就發生的事？
黃暐瀚說，如果週末對帳，會計師已經認錯，那為什麼週一記者會，會計師不出面跟社會交代？反之要是週末對帳會計師並未認錯，那民眾黨怎麼會天真到去開一個馬上就要被當事人「反駁」的記者會，搞成羅生門？
黃暐瀚也說，既然週末對帳已經不愉快，會計師也不認，民眾黨其實應該週一一早，北檢一開，就該去告了，不是等到端木正否認，友人幫喊冤，繼續再燒48小時之後，才想到要去提告。
黃暐瀚也補充，所謂「會計師自己亂登」這件事，競選總部甚至候選人本人，也有責任。根據監院的政治獻金登錄系統規定，總部財務「出帳」，會計師「簽證」，會計師只能「審核、檢視」不能「登錄、編輯」。柯總部叫會計師自己直接去「登帳」（以至於漏登），這是違反規定的事。
黃暐瀚結論，民眾黨主席柯文哲選過兩次台北市長，柯文哲競選總統的總幹事黃珊珊也選過市長、立委、議員，都有多次選舉經驗，政治獻金的申報方式，不可能今天才知道，為什麼會搞成一團爛帳？實在令人想不明白。
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黃暐瀚說，如果週末對帳，會計師已經認錯，那為什麼週一記者會，會計師不出面跟社會交代？反之要是週末對帳會計師並未認錯，那民眾黨怎麼會天真到去開一個馬上就要被當事人「反駁」的記者會，搞成羅生門？
黃暐瀚也說，既然週末對帳已經不愉快，會計師也不認，民眾黨其實應該週一一早，北檢一開，就該去告了，不是等到端木正否認，友人幫喊冤，繼續再燒48小時之後，才想到要去提告。
黃暐瀚也補充，所謂「會計師自己亂登」這件事，競選總部甚至候選人本人，也有責任。根據監院的政治獻金登錄系統規定，總部財務「出帳」，會計師「簽證」，會計師只能「審核、檢視」不能「登錄、編輯」。柯總部叫會計師自己直接去「登帳」（以至於漏登），這是違反規定的事。
黃暐瀚結論，民眾黨主席柯文哲選過兩次台北市長，柯文哲競選總統的總幹事黃珊珊也選過市長、立委、議員，都有多次選舉經驗，政治獻金的申報方式，不可能今天才知道，為什麼會搞成一團爛帳？實在令人想不明白。