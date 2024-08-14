女實習醫生在醫院內遭姦殺！印度醫護上街罷工抗議　要求司法正義

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▲印度加爾各答上週五一名31歲實習女醫生在醫院內遭到性侵後殺害，此案引爆印度醫護大規模罷工潮，許多醫護人員走上街頭抗議示威，要求司法正義。（圖／美聯社／達志影像）

印度加爾各答（Kolkata）一間擁有138年歷史的「RG Kar」公立醫院，上週五發生一起駭人聽聞的姦殺案，一名31歲實習女醫生竟在醫院內的會議室遭到性侵後殺害，警方雖在案發後迅速逮捕了33歲男嫌犯羅伊（Sanjay Roy），但此案引爆印度醫護大規模罷工潮，許多醫護人員走上街頭抗議示威，要求司法正義以及加強對醫護人員工作職場的安全保護與尊重。根據《BBC》、《衛報》報導，被害實習女醫師於上週五晚間，經過一天工作後在RG Kar醫院的會議室稍事休息，不料隔天早上，再被人發現時已成一具冰冷屍體，且屍體呈半裸貌，身上多處受傷，驗屍後證實是遭到姦殺。警方隨後逮捕了一位嫌犯羅伊，他是RG Kar醫院的志工，因此可以隨意出入醫院，警方透過院內的監視器影像畫面認為羅伊涉有重嫌，但詳細案情仍待調查釐清。不過，這起案件很快引爆印度醫護人員的怒火，全國各地許多醫護人員走上街頭罷工抗議，要求司法正義以及加強對醫護人員工作職場的安全保護。印度醫學協會（IMA）發表聲明表示，重要的不僅是迅速進行審判，更應詳細且全面地調查為何醫院內會發生重大犯罪，以及採取立即措施進行改善，保障女性醫師的安全。這起案件在印度並非個案，印度醫護人員、尤其是女性醫護人員，往往只能在惡劣的條件下進行繁重工作，許多醫院都沒有醫師專屬的休息室，這也是被害實習女醫師為何會在會議室睡覺。還有醫師透露，甚至曾經在病房的空床上睡覺。印度喀拉拉邦（Kerala）去年也有位實習女醫師在院內遭人用手術刀刺死，印度醫護人員遭到攻擊的案例更是層出不窮。2022年，印度當局為了改善醫院的治安，曾要求各州在大醫院部署警務人員，安裝閉路監視器，並成立快速反應小組控管醫院狀況，同時限制不受院方歡迎的人士入院騷擾醫護人員，但是這些措施並未真正發生效果。一位走上街頭抗議的醫師悲觀表示，「什麼都不會改變，印度人期待醫師全天候24小時工作，且必須將民眾的頤指氣使與暴力相向視為常態」。印度醫學協會的一項調查發現，75％的印度醫生曾經遭遇某種形式的暴力，尤其是公立醫院情況更為嚴重，因為私立醫院會有保全人員對醫院進行適當的保護，但政府除了立法外並未對醫院提供任何實質的安全保障。