農業部「班班喝鮮乳」推冷藏為主　逾4成學校憂食安擬供保久乳

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農業部與教育部合作推「班班喝鮮乳」，從今（2024）年9月起提供全國113.5萬名學童，每週可免費喝2次國產鮮乳，以冷藏鮮乳優先配送，偏鄉離島等冷鏈系統較不完備地區，則以保久乳替代。但根據各縣市調查，有超過4成學校憂心食安問題，仍決定供應保久乳。對此，農業部表示，尊重學校需求，但會持續宣導學生優先喝冷藏鮮乳。為降低紐西蘭乳品2025年進口零關稅對台灣本土酪農產業的衝擊，農業部與教育部規劃今年9月起提供全國2600多所國小與附設幼兒園，共133.5萬名學童，每週提供2次免費國產鮮乳。據悉農業部日前邀請各縣市教育局開會，力推以冷藏鮮乳為主，可是根據各縣市調查，有超過4成學校擔心食安問題，仍決定供應保久乳。此外，時序已經進入8月中，距離開學僅剩下2週，但各縣市教育局仍不清楚相關配送方式與採購招標作業等執行細節。對此，農業部表示，學校可能有冷鏈物流疑慮，尊重學校需求，但仍會持續宣導學生優先喝冷藏鮮乳，針對不喝鮮乳的學童，會提供鈣豆漿或無乳糖鮮乳。至於執行相關細節，目前農業部正訂定招標文件，會努力達成9月開始供應學童鮮乳的政策目標。