「柯文哲最大錯誤就是重用黃珊珊」　他喊話：再不處理她恐難服眾

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民眾黨主席柯文哲在競選總統期間的政治獻金被質疑作假帳，曾任柯文哲競選總幹事的立委黃珊珊被點名要負責。前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑說，柯文哲最大的政治錯誤，就是重用黃珊珊，不只去年讓藍白合破局，擔任總幹事又出一堆紕漏，若柯文哲再不處理黃珊珊，恐難服眾。蕭旭岑昨接受廣播《千秋萬事》專訪時表示，柯文哲這幾年重用黃珊珊，就是最大錯誤，中廣前董事長趙少康競選副總統時說，若國民黨勝選，要恢復特偵組查潛艦國造弊端，而潛艦國造案，就是黃珊珊的哥哥黃曙光在主導，連帶讓柯文哲後來政見也反對恢復特偵組。至於民眾黨這次風波，蕭旭岑也說，最有利益的就是民進黨，最不希望國民黨重新執政的就是黃珊珊，黃珊珊立了大功，未來是否還會繼續待在立法院主導黨團，接著再扮演小綠，跟大綠合作？蕭旭岑喊話，柯文哲是民眾黨最重要的主帥，必須要重新整頓民眾黨，黃珊珊帶來這麼多錯誤意見，擔任總幹事期間又出這麼多紕漏，柯文哲若不處理，很難讓民眾黨內其他人心服口服。