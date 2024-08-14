台鋼雄鷹吳念庭挖出澄清湖球場「大秘寶」！網笑：豌豆公主是你？

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中職台鋼雄鷹昨（13）日在自家大本營澄清湖棒球場交手樂天桃猿，比賽進行到一半卻發生意外插曲，吳念庭返台加盟中職後，在場上最為人津津樂道就是他在場上的潔癖，吳念庭經常在滑壘或撲球後，起身第一件事就是馬上先將身上的紅土撥乾淨，雖然比賽及球員並沒有因為這件插曲受到傷害，但場地再次出包不免讓人聯想到去年在球場底下挖出「鋼條」等事件，至今仍無法進行一軍職業比賽的新竹棒球場，這次澄清湖球場地下「大秘寶」，根據《NOWnews今日新聞》調查，場地的平整性對於棒球選手來說也是比賽重要的一環，當場上守備員遇上場地狀況不佳的球場，就可能會因此對於他們的表現大打折扣，有時當球碰上異物形成不規則彈跳，對於守備員來說可能就會反應不及造成一次失誤傷害到球隊，