台鋼雄鷹吳念庭挖出澄清湖球場「大秘寶」！網笑：豌豆公主是你？

中職台鋼雄鷹昨（13）日在自家大本營澄清湖棒球場交手樂天桃猿，比賽進行到一半卻發生意外插曲，台鋼雄鷹選手吳念庭在自己的二壘防區似乎是發現有異狀，只見他在場上跳了幾下，隨後蹲下用手撥了撥紅土，沒想到竟然從底下挖出一罐飲料寶特瓶，吳念庭當下也一臉詫異，旁邊的隊友王博玄則是笑了出來，最後這罐「澄清湖大秘寶」也馬上被球場人員帶下場處理，但吳念庭的舉動讓網友笑稱：「真心懷疑你上輩子是豌豆公主！」。
澄清湖球場又出包 吳念庭挖出寶特瓶
吳念庭返台加盟中職後，在場上最為人津津樂道就是他在場上的潔癖，吳念庭經常在滑壘或撲球後，起身第一件事就是馬上先將身上的紅土撥乾淨，在某次在等待隊友回傳球，一個小跳躍遠離跑壘者滑進壘壘包所揚起的紅土動作，更是讓網友熱議吳念庭的潔癖到底有多嚴重，這次能在球場上挖出垃圾再為吳念庭的潔癖事蹟增添有趣的一筆。
雖然比賽及球員並沒有因為這件插曲受到傷害，但場地再次出包不免讓人聯想到去年在球場底下挖出「鋼條」等事件，至今仍無法進行一軍職業比賽的新竹棒球場，這次澄清湖球場地下「大秘寶」，究竟是球場施工人員的疏失，還是中華職棒場務人員沒有仔細整理場地，又或是其他因素，值得以澄清湖為主場的台鋼雄鷹球團去追查，如此一來才能保護球場上奮戰的職業球員們。
根據《NOWnews今日新聞》調查，場地的平整性對於棒球選手來說也是比賽重要的一環，當場上守備員遇上場地狀況不佳的球場，就可能會因此對於他們的表現大打折扣，有時當球碰上異物形成不規則彈跳，對於守備員來說可能就會反應不及造成一次失誤傷害到球隊，嚴重甚至會造成球員身體上的傷害，所以時常能看見守備球員在場上會用腳將守備範圍的草皮或紅土整理乾淨，半場休息時間場務人員也會進行場地的整理。
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吳念庭返台加盟中職後，在場上最為人津津樂道就是他在場上的潔癖，吳念庭經常在滑壘或撲球後，起身第一件事就是馬上先將身上的紅土撥乾淨，在某次在等待隊友回傳球，一個小跳躍遠離跑壘者滑進壘壘包所揚起的紅土動作，更是讓網友熱議吳念庭的潔癖到底有多嚴重，這次能在球場上挖出垃圾再為吳念庭的潔癖事蹟增添有趣的一筆。
雖然比賽及球員並沒有因為這件插曲受到傷害，但場地再次出包不免讓人聯想到去年在球場底下挖出「鋼條」等事件，至今仍無法進行一軍職業比賽的新竹棒球場，這次澄清湖球場地下「大秘寶」，究竟是球場施工人員的疏失，還是中華職棒場務人員沒有仔細整理場地，又或是其他因素，值得以澄清湖為主場的台鋼雄鷹球團去追查，如此一來才能保護球場上奮戰的職業球員們。
根據《NOWnews今日新聞》調查，場地的平整性對於棒球選手來說也是比賽重要的一環，當場上守備員遇上場地狀況不佳的球場，就可能會因此對於他們的表現大打折扣，有時當球碰上異物形成不規則彈跳，對於守備員來說可能就會反應不及造成一次失誤傷害到球隊，嚴重甚至會造成球員身體上的傷害，所以時常能看見守備球員在場上會用腳將守備範圍的草皮或紅土整理乾淨，半場休息時間場務人員也會進行場地的整理。