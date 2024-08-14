政大校長參訪日本4間姐妹校　重點交流AI、運動科學領域

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政治大學校長李蔡彥最近前往日本慶應義塾大學、早稻田大學、筑波大學、千葉大學等4間姐妹校，針對AI領域研究及其相關課程和應用、運動科學領域的發展等與各校進行交流，並且討論未來雙方更加多元的課程合作模式，他也特地與當地校友、交換生見面，關心校友的職涯發展與同學的學習狀況。政治大學表示，李蔡彥首個行程是去參訪慶應義塾大學，參訪該校2019年成立的人工智慧（AI）與程式設計學習組織（AIC）、生成式 AI lab，目前該校已有高達一半的學生從事AI相關主題的活動，兩校亦有探討關於AI 對於各個領域的影響，以及台灣、日本目前在AI領域的人才與巿場情況，未來兩校可由AI相關領域的教授共同開課、鼓勵有興趣於AI的學生合作完成專案或短期交流互訪。政治大學提到，由於113學年起開設「運動產業與文化學士學位學程」，因此李蔡彥針對運動科學領域參訪早稻田大學，除了參觀早稻田運動博物館了解運動發展史，也與該校運動學程教師討論目前的交流情形，以及國私立大學如何用學費支持學校的運作、少子化對於大學的影響、如何吸引更多外籍教師等議題，並且探討兩校體育領域的表現，運動精神、價值的培育養成。至於筑波大學的參訪行程，政治大學指出，李蔡彥拜會該校校長、AI研究中心主任、國際局局長等人，了解筑波大學AI研究中心從事的活動，兩校也對2019年與巴西FGV大學簽署的三聯學程，討論經歷疫情後該如何克服現階段困難，另一方面，筑波大學邀請政治大學加入 Campus-in-Campus（CiC）國際聯盟計畫，加深聯盟的13所來自歐洲、亞洲、美洲等傑出大學對於合辦論壇、線上課程平台、增額學生交換等合作。政治大學說明，李蔡彥參訪千葉大學期間，比較特別的是該校Enhanced Network for Global Innovative Education（ENGINE）計劃，規定100%所有的學生在畢業前必須擁有國際經驗，而且為了因應學生的海外學習，千葉大學數年前也調漲學費，未來兩校則將探討強化短期課程合作與共同開發「協作式線上跨國學習（Collaborative Online International Learning, COIL）」的可能性，還在通識教育的實施、大學與研究生學業規劃，以及專業領域的整合等方面進行深入的意見交流。政治大學提到，李蔡彥的訪日行程不僅深化了學校與日本多所頂尖大學的合作關係，幫助未來在AI、運動科學領域等的跨國合作奠定堅實基礎，政治大學也將持續推動跨國合作，提供學生更加多元的學習機會與國際視野。