考生注意！四技二專入學測驗　116學年度起取消「08工程與管理」

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考量到技高端未開設工程與管理的專業及實習科目，加上統測該群類人數遞減，技專校院招生策略委員會宣布，自116學年起，四技二專統測將取消「08工程與管理」考試類別。技專校院招生策略委員會表示，以技專選才角度考量，統測「08工程與管理類」報名人數逐年遞減，其生源已較不具規模，無法因應工管相關系選才所需。經分析近年四技二專甄選入學及聯合登記分發的招生情形，工管相關系已將多數名額分配於其他招生群（類）別招生，顯示工管相關系透過「08工程與管理類」選才的必要性已不復存在。同時，技專校院招生策略委員會指出，以技高升學角度考量，由於108課綱未於技高端開設工程與管理相關專業科目及實習科目，統測「08工程與管理類」專業科目考試範圍，為各群科共同開設科目，藉此吸引未來想從事工程管理相關工作的各群科考生報考，易影響技高學生於本職專業科目的專注度。技專校院招生策略委員會表示，自116學年度起取消統測「08工程與管理」考試類別，工管相關系後續仍可依照系科發展方向，將原於「08工程與管理類」之招生名額，併入其他相應的招生群類辦理招生，引導學生重視其本職專業科目，突顯其專業能力。