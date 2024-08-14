殘酷大聯盟！前統一獅洋投睽違1058天再登板　只投1局隔天就被DFA

去年曾為統一7-ELEVEn獅效力的洋投布萊威（Scott Blewett），昨（14）日才展現「旅台就是神」的實力，睽違1058天後再度回到大聯盟出賽，為明尼蘇達雙城隊登板後援，投出1局無失分的好投。沒想到，雙城為了將頭號新秀投手Zebby Matthews拉上大聯盟，今（14）日就將布萊威列入指定讓渡（DFA）名單，讓人感受到棒球最高殿堂的殘酷。
睽違千天重返大聯盟 繳出好表現卻遭DFA
布萊威在2023年賽季來到台灣加盟統一獅，短暫加盟期間總共出賽7場，拿下3勝3敗，總共41局送出40次三振，最後一場在中職先發的比賽，對上味全龍甚至單場就飆出11次三振，防禦率為3.95。但在休賽季，和雙城簽下小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀請，隨後回到美國發展。
昨（13）日在雙城、皇家的比賽中，布萊威在9局上關鍵時刻登板，投出三上三下包含1次三振，為球隊守住分差。但隔天為了讓新秀Zebby Matthews上場先發，所以雙城選擇將布萊威DFA，在睽違1058天再度站上大聯盟舞台後，可能又要跟夢想之地暫別。
本季布萊威在3A共主投51.2局，防禦率維持在不錯的3.66，三振率也有2成32。在遭到球隊DFA後，仍有十天時間與球隊討論後續下一步，可選擇下放小聯盟、交易或釋出，以本季在3A的表現以及面對皇家的出色後援表現，或許距離下次在大聯盟出賽的日子不會太遠。
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布萊威在2023年賽季來到台灣加盟統一獅，短暫加盟期間總共出賽7場，拿下3勝3敗，總共41局送出40次三振，最後一場在中職先發的比賽，對上味全龍甚至單場就飆出11次三振，防禦率為3.95。但在休賽季，和雙城簽下小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀請，隨後回到美國發展。
昨（13）日在雙城、皇家的比賽中，布萊威在9局上關鍵時刻登板，投出三上三下包含1次三振，為球隊守住分差。但隔天為了讓新秀Zebby Matthews上場先發，所以雙城選擇將布萊威DFA，在睽違1058天再度站上大聯盟舞台後，可能又要跟夢想之地暫別。
本季布萊威在3A共主投51.2局，防禦率維持在不錯的3.66，三振率也有2成32。在遭到球隊DFA後，仍有十天時間與球隊討論後續下一步，可選擇下放小聯盟、交易或釋出，以本季在3A的表現以及面對皇家的出色後援表現，或許距離下次在大聯盟出賽的日子不會太遠。