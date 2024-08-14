殘酷大聯盟！前統一獅洋投睽違1058天再登板　只投1局隔天就被DFA

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▲前統一獅隊洋投布萊威，本季在3A共主投51.2局，防禦率維持在不錯的3.66，三振率也有2成32。（圖／NOWnews資料照）

去年曾為統一7-ELEVEn獅效力的洋投布萊威（Scott Blewett），昨（14）日才展現「旅台就是神」的實力，睽違1058天後再度回到大聯盟出賽，為明尼蘇達雙城隊登板後援，投出1局無失分的好投。沒想到，，最後一場在中職先發的比賽，對上味全龍甚至單場就飆出11次三振，防禦率為3.95。但在休賽季，和雙城簽下小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀請，隨後回到美國發展。昨（13）日在雙城、皇家的比賽中，布萊威在9局上關鍵時刻登板，投出三上三下包含1次三振，為球隊守住分差。但本季布萊威在3A共主投51.2局，防禦率維持在不錯的3.66，三振率也有2成32。在遭到球隊DFA後，仍有十天時間與球隊討論後續下一步，可選擇下放小聯盟、交易或釋出，