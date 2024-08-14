《康熙來了》鐵三角合體！漢典被狂虧、小S超正　萬人掉時代眼淚

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▲蔡康永（中）、小S（右一）到陳漢典家餐敘，留下難得的合影。（圖／陳漢典臉書）

▲▼《康熙來了》由蔡康永、小S、陳漢典擔任主持人，節目從2004年1月5日開播，2016年1月14日熄燈。（圖／記者陳明安攝、中天提供）

小S（徐熙娣）、蔡康永、陳漢典主持的長青綜藝節目《康熙來了》於2016年停播，12年來不僅帶給觀眾美好回憶，也捧紅不少藝人、名人，而《康熙》是否復活的消息謠傳許久，日前蔡康永表明自己已經退休、不會再主持同類型節目。雖然《康熙》重啟無望，但昨（13）日節目鐵三角合體聚會，網友看到合照心情悸動不已，「青春的美好回憶都在這了！」昨天晚上，陳漢典在粉專上傳一張相片，背景為陳漢典住處，他掌鏡自拍，後方為蔡康永和小S，3人衣著輕便，對鏡頭露出笑靨，小S還比出剪刀手，從表情及桌上的鍋物、酒杯看得出來聊得非常盡興，陳漢典寫下：「很開心的聚會，看看這個笑容，相信你們一定也很開心！愛你們喔！」貼文一發布，按讚數衝破4萬，把蔡康永著作放在角落架子上的陳漢典，沒意外立刻被蔡康永吐槽：「背後角落竟然還很遠很小的供奉了在下的拙作...漢典你把我的書供在最遠的角落、是拿來上香還是拿來紮針？！」陳漢典回覆：「康永哥好眼力！很會看重點！」大批網友紛紛留言：「天啊～合體了」、「（陳漢典）這次沒端盤子吧！不然康永哥要哭了」、「合體耶！看了好感動！S姐皮膚超好，看起來只有28歲」、「在我心裡你們3個永遠是最好的組合」、「中天當時的三巨頭！」還有人不放棄希望，「幾時來一次合體的節目？大家也很期待！不用是長期節目，特別篇就好！」