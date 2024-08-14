日本人看不懂！台灣製徽章寫「2句台式日文」　一聽翻譯：不買了

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 有許多台式日文梗圖，在台灣的網路上流傳。（圖／Shippo尾巴 授權）

台灣人對於諧音梗的喜愛程度不輸日本人！近日有一位日本旅客來台觀光，看到店家販售的日文徽章時瞬間被吸引，儘管上面寫著日文，卻讓身為日本人的他完全看不懂。在台灣網友熱心的翻譯解答後，這位旅客苦笑回應：「我決定不買了」。日本觀光客@okerokero日前飛來台灣玩，並在社群平台X上不斷分享各地的新奇體驗。他在一家販售觀光紀念品的店鋪內，發現了兩枚台灣製的日文徽章，分別寫著「りしれ供さ小」和「Shhh ! りがわ惦惦」。這兩句話立刻讓日本旅客感到困惑，於是決定發文求助台灣網友，「有人可以幫忙翻譯一下嗎？」貼文立刻引發台灣網友熱烈討論，許多人一眼就看懂，因為這些文字是將日文五十音用作台語發音的「台式日文」。首先，「りしれ供さ小」用日文五十音來讀，就是台語的「你現在是在公三小」；「Shhh ! りがわ惦惦」則是「哩嘎挖惦惦（你給我惦惦）」。隨後，有熱心網友用日語解釋，「這是台灣的台語發音，左邊的徽章意思是『閉嘴』，右邊的是『你在說什麼』，這些都是吵架時常用的粗俗說法」、「台灣人真的對諧音梗情有獨鍾」、「台灣人創造出了連日本人都看不懂的日文，真是好笑」。最後，這位日本旅客在得到台灣網友熱心解答後，感謝並回應：「謝謝大家告訴我，我決定不買了」。事實上，「台式日文」一直在網路梗圖圈相當受到歡迎，過去YouTuber「Shippo尾巴」更曾找來許多日本直播主，一起玩猜猜台式日文的活動，包含「但じれ」、「りがわ惦惦」等等，意思分別是「等一下」、「你給我閉嘴」，所有日本人都很難猜中真正的意思。