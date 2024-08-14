柯文哲假帳危機！與會計師互咬　他揭一關鍵感嘆：大難臨頭各自飛

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民眾黨指控是外包會計師端木正便宜行事，端木正反嗆，強調監察院、檢方會還他清白，雙方互咬。前立委蔡正元說，「簽證」和「記帳」是兩回事，會計師提供記帳服務，但仍會交由帳務當事人確認後才進行簽證，而端木正在聲明中只提到，「簽證」服務均依法令規定處理，對「記帳」業務卻隻字未提，顯然端木正是為了保住自己的會計師執照。蔡正元在《盧秀芳辣晚報》節目中說，台灣現行法律規定，1000萬元以上的競選活動支出，都需要會計師簽證，支出則要附上單據，而單據只收三種：領據、收據、發票，且簽證需要有工作底稿，就是找查核人員將記帳內容與發票做對照，完成後才能簽證，任何會計師若被抓到問題，就是取消會計師執照，這是無比嚴重的事情。蔡正元總結，端木正和柯文哲關係密切，曾被提名擔任民眾黨不分區立委，柯文哲擔任是台北市長時，還推店端木正擔任台北富邦銀行的獨立董事，年薪上千萬，但現在端木正為了保住會計師執照，大難臨頭各自飛。