監院後台紀錄曝光！民眾黨吳怡萱控：尼奧、時樂帳目是端木正更改

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▲今（14日），民眾黨發言人吳怡萱曬出截圖，表示根據察院後台顯示，相關變更紀錄為端木正及陳姓助理更動帳目。（圖／翻攝畫面）

柯文哲政治獻金爭議延燒，對此，民眾黨12日召開記者會，指控會計師端木正「自行調節」作假帳，但13日端木正發出聲明，駁斥民眾黨說法，兩方陷入羅生門。今（14日），民眾黨發言人吳怡萱曬出截圖，表示根據察院後台顯示，相關變更紀錄為端木正及陳姓助理更動帳目，另外，尼奧、時樂、木可等廠商，帳目也被端木正更動，吳怡萱強調，異動人員顯示的是端木正。據了解，近日，柯文哲政治獻金爭議延燒不斷，民眾黨召開記者會，表示相關申報均委託會計師端木正處理，因此指控端木正「自行調節」作假帳，但遭端木正發聲明駁斥。今（14日），民眾黨發言人吳怡萱指出，民眾黨把會計相關帳目，包含發票、收據，委由專業會計師處理，監察院的「Key in系統」有6個權限，其中2個權限是端木正及他的辦公室陳姓助理。吳怡萱曬出截圖表示，監察院政治獻金後台顯示，相關變更紀錄可以看到，是端木正本人、陳姓助理更動帳目，昨天（13日）民眾黨也再次查證，稱未收到款項的尼奧、時樂、木可等廠商，帳目也遭到更動，也是端木正去做更改。