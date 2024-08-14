樂天女孩被瘋傳「質疑主管跟球員交往」！梔梔親上火線發聲揭真相

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▲▼樂天女孩梔梔親上火線回應謠言，她揭真相根本沒有開會。（圖／梔梔臉書）

▲梔梔長相甜美人氣高，2024年加入樂天桃猿隊。（圖／梔梔臉書）

梔梔本來是味全龍啦啦隊女孩，2022年離開後，依舊人氣不減，2024年加入樂天桃猿隊，粉絲持續應援。不過最近謠言滿天飛，她昨（13日）親上火線澄清，「我沒有質疑過誰跟球員交往。」她也無奈，到底故事哪裡來的。有網友在靠北大巨蛋、啦啦隊的專頁直接點名梔梔，聲稱梔梔在公開場合給主管難堪，質疑主管為何跟球員交往，網友發文稱：「我覺得除非是真的很公私分明的人，（像洪一中這種），不然正常來講都會想把妳弄走。」並且梔梔酸一直掩蓋自己的錯誤和白目行為，裝完全受害者把往事一直拿出來說嘴。梔梔直球對決，她截圖後回應，「到底為什麼一直會有這個謠言？我沒有質疑過誰跟球員交往，真的不用一直匿名亂講話。」她親自說明這謠言，不少粉絲力挺她，認為這種不負責任的發文不用理，只要梔梔做好自己的事。此貼文引起許多關注。啦啦隊女孩夯，已經成為一股風潮，李多慧從韓來台發展，一開始先加盟樂天桃猿（現轉戰味全龍啦啦隊），樂天女孩打響名號，目前隊上有高人氣總隊長籃籃、琳妲、巫苡萱、筠熹、陳伊、Yuri、熊霓、十元（陳詩媛）等女孩們，都各自有死忠粉絲。