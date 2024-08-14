畫面真香！IVE張員瑛偷跳「三振舞」　李珠珢嚇呆大喊：我的天啊

樂天女孩被瘋傳「質疑主管跟球員交往」！梔梔親上火線發聲揭真相

記者林奕如／綜合報導

▲樂天女孩梔梔被瘋傳公開質疑主管為何交往球員，她不忍了揭真相，回嗆故事到底哪裡來。（圖／梔梔臉書）
▲樂天女孩梔梔被瘋傳公開質疑主管為何交往球員，她不忍了揭真相，回嗆故事到底哪裡來。（圖／梔梔臉書）
梔梔本來是味全龍啦啦隊女孩，2022年離開後，依舊人氣不減，2024年加入樂天桃猿隊，粉絲持續應援。不過最近謠言滿天飛，她昨（13日）親上火線澄清，「我沒有質疑過誰跟球員交往。」她也無奈，到底故事哪裡來的。

我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友在靠北大巨蛋、啦啦隊的專頁直接點名梔梔，聲稱梔梔在公開場合給主管難堪，質疑主管為何跟球員交往，網友發文稱：「我覺得除非是真的很公私分明的人，（像洪一中這種），不然正常來講都會想把妳弄走。」並且梔梔酸一直掩蓋自己的錯誤和白目行為，裝完全受害者把往事一直拿出來說嘴。

▲樂天女孩梔梔被瘋傳「公開質疑主管為何交往球員」不忍了揭真相。（圖／梔梔臉書）
▲▼樂天女孩梔梔親上火線回應謠言，她揭真相根本沒有開會。（圖／梔梔臉書）
▲樂天女孩梔梔被瘋傳「公開質疑主管為何交往球員」不忍了揭真相。（圖／翻攝Threads）
梔梔直球對決，她截圖後回應，「到底為什麼一直會有這個謠言？我沒有質疑過誰跟球員交往，真的不用一直匿名亂講話。」她親自說明這謠言，不少粉絲力挺她，認為這種不負責任的發文不用理，只要梔梔做好自己的事。此貼文引起許多關注。

啦啦隊女孩夯，已經成為一股風潮，李多慧從韓來台發展，一開始先加盟樂天桃猿（現轉戰味全龍啦啦隊），樂天女孩打響名號，目前隊上有高人氣總隊長籃籃、琳妲、巫苡萱、筠熹、陳伊、Yuri、熊霓、十元（陳詩媛）等女孩們，都各自有死忠粉絲。

▲樂天女孩梔梔被瘋傳「公開質疑主管為何交往球員」不忍了揭真相。（圖／梔梔臉書）
▲梔梔長相甜美人氣高，2024年加入樂天桃猿隊。（圖／梔梔臉書）

籃籃爆熱戀郭嚴文？張立東又被打槍　嘴快洩口風：有喜歡的人

籃籃爆戀愛ING！味全龍郭嚴文熟門熟路夜進香閨　經紀方火速回應

樂天女孩Yuri「爆一年沒收入」終於有工作！曝多隊接洽揭合約動向

樂天女孩被欠薪！舞蹈副總監楊曉帆認了「5位數酬勞沒領」吐現況

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生